PR+Riojan@s propone incluir cláusulas en pliegos de VPO para garantizar su adjudicación por sorteo público ante notario

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado una moción al pleno de este jueves "para garantizar la concurrencia pública, la publicidad y la transparencia en la adjudicación de todas las promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que se desarrollen en suelo municipal".

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, quien ha defendido que "el objetivo que plantea esta iniciativa es que en los futuros pliegos de condiciones de las parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a VPO se incorporen cláusulas específicas que refuercen el control por parte del Ayuntamiento de Logroño".

Para ello, el edil riojanista ha planteado que "se dé máxima difusión pública de cada promoción, con información detallada de los requisitos, plazos y listados de inscritos y adjudicatarios, seleccionados mediante sorteo público ante notario".

Antoñanzas ha recordado que "en el reparto de las 104 VPO que hay actualmente en marcha no ha habido información sobre requisitos ni plazos entre las personas inscritas en el IRVI, ni se ha podido verificar a los beneficiarios, ni ha habido ningún proceso garantista en el reparto de las viviendas, como el sorteo público ante notario".

"Se da la circunstancia escandalosa de que el Gobierno municipal -ha asegurado- ha confirmado que se ha enterado por los medios de comunicación de los métodos que han elegido las promotoras para asignar las viviendas y ha reconocido que los pliegos no impedían su adjudicación 'a dedo'".

En su opinión, "no podemos permitir este regalo sobre el suelo público y es urgente que se tomen medidas para establecer criterios de igualdad y transparencia que nos permita recuperar la confianza de la ciudadanía".

"Debemos recordar que son medidas que establece la Ley, pero que el Ayuntamiento de Logroño de forma intencionada ha obviado", ha recalcado el edil.

VPO UN 40% MÁS BARATA.

"La única opción que tienen hoy las familias de rentas medias y los jóvenes para acceder a una vivienda en Logroño es la vivienda protegida. Solo en el último año el precio de la vivienda en el mercado libre se ha disparado un 14% y la VPO es un 40% más barata que la obra nueva", ha incidido Antoñanzas.

"No podemos olvidar que para miles de jóvenes y familias la única oportunidad de poder tener una vivienda en propiedad es por medio de una VPO, ya que les resulta absolutamente imposible acceder a los precios del mercado libre con los sueldos actuales", ha remarcado.

Como ejemplo, ha puesto el precio que supone una vivienda de 89 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, que ascendería a 225.904 euros, mientras que la libre (+40%) costaría 316.266 euros, 90.361 euros más.

Con todo, el portavoz regionalista ha confiado en que "el Gobierno apoye esta iniciativa que implicará un propósito de enmienda respecto al modelo que han seguido hasta ahora y que, dadas circunstancias, ha demostrado ser injusto y opaco".