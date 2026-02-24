El PR+Riojan@s recrimina a Servicios Sociales que "tenga dos centros de día parados por su mala planificación"

La presidenta del PR+Riojanos y concejala de Arnedo, Rita Beltrán - PR+RIOJANOS

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PR+Riojanos y concejala de Arnedo, Rita Beltrán, ha criticado al Ejecutivo regional que tenga construidos desde hace meses dos centros de día en Calahorra y Arnedo pero no estén en funcionamiento "por una planificación vergonzosa, ya que los edificios están pero no se ha dotado del personal ni equipamiento necesarios para ponerlos en funcionamiento, ni de forma directa, ni indirecta".

En concreto, el centro de día de Arnedo, con 40 plazas, lleva construido desde septiembre de 2024. Situación similar la de Calahorra, con 60 plazas y el edificio terminado desde junio de 2025. "Parece ser que la demora en la apertura es porque se están tramitando los contratos de equipamiento, licencias o para la gestión externalizada de los recursos, excusas que solo evidencian una nefasta planificación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales porque está llegando tarde", ha subrayado Beltrán.

No cabe duda que el aumento de capacidad es un dato positivo, pero "no es de recibo que con la obra terminada no se pongan en marcha y siga habiendo familias esperando plazas en recursos tan solicitados como estos". Para Beltrán, "es imprescindible que el Gobierno de Gonzalo Capellán se centre, deje de anteponer otros intereses y ponga en primer lugar el beneficio de toda la población riojana porque sus errores los estamos pagando todos".