PSOE advierte que el Ejecutivo riojano "impide de forma deliberada la incorporación de médicos al hospital de Calahorra"

El diputado socialista regional, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista regional, Miguel González de Legarra, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "continúa con su plan para desmantelar el hospital de Calahorra, un plan perfectamente trazado y ejecutado de un modo implacable". El diputado socialista ha recordado que "ya hemos denunciado que el Ejecutivo del PP reduce el dinero presupuestado para esta instalación".

Así, en 2025 "desvió más de 2 millones de euros, mientras que en 2026 quitó 1,3 millones de los 2,8 presupuestados, es decir, más de la mitad".

El diputado ha señalado que "si esto es grave, aún es más preocupante lo que está pasando con los profesionales". Y es que, en la pasada legislatura con un gobierno socialista, el hospital de Calahorra incrementó de forma notable el número de médicos".

Y todavía "podía haber más médicos si se hubiera llevado a cabo la convocatoria que salió en enero de 2023 para cubrir todas las plazas que, en ese momento, estaban vacantes".

Sin embargo, "lo primero que hizo el Gobierno de Gonzalo Capellán fue precisamente anular esa convocatoria, ya que Gonzalo Capellán tomó posesión de su cargo el 30 de junio de 2023, su consejera de Salud, María Martín, tomó posesión el 2 de julio y solo tres días después, el día 5, ordenó la anulación de esta convocatoria".

González de Legarra ha explicado que, a partir de ese momento, el Gobierno del PP "ha seguido un patrón que desincentiva la permanencia de los profesionales sanitarios en el hospital de Calahorra y que impide, de forma sistemática, la incorporación de nuevos médicos". Pero lo más revelador "es lo que ha venido después, porque si analizamos las últimas convocatorias de plazas de especialistas en el SERIS observamos perfectamente ese plan para desmantelar el hospital".

Así, en la última convocatoria de especialistas, la de cardiología "vemos como se ofertaron 7 plazas; 6 para el hospital San Pedro y 1 para el de Calahorra". Para cubrir esas 7 plazas "se presentaron 19 especialistas".

Casualmente, ha dicho el diputado socialista, "solo aprobaron 6 de los 19 aspirantes, justo los que hacían falta para cubrir las 6 plazas del Hospital San Pedro". A ninguno de esos 6 "se le dio la oportunidad de optar a Calahorra". Exactamente lo mismo "sucedió, por ejemplo, en la convocatoria de urología".

Miguel González de Legarra ha asegurado que "el problema no es la falta de médicos, el verdadero problema es cómo se diseñan y se resuelven los procesos de selección por parte del SERIS y de los responsables de la consejería de Salud". Y ese diseño "ha provocado que trece especialistas de diez áreas distintas hayan abandonado o vayan a abandonar el hospital de Calahorra de forma inmediata".

El diputado socialista ha asegurado que lo que está ocurriendo en el hospital de Calahorra "no es un hecho aislado, es un patrón de comportamiento perfectamente diseñado y pensado por el PP para conseguir un objetivo concreto". Un patrón de decisiones que, si las analizamos en conjunto, "dibujan con bastante claridad una estrategia que pasa por ir debilitando progresivamente este hospital público hasta hacerlo cada vez menos capaz, cada vez menos resolutivo y, en definitiva, cada vez más prescindible". Y mientras tanto, "lo único que sigue creciendo son las derivaciones y el presupuesto destinado a la sanidad privada".