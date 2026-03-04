El PSOE advierte de un "recorte por la puerta de atrás" en el Hospital de Calahorra en un "plan de desmantelamiento"

El socialista Miguel González de Legarra muestra la modificación presupuestaria firmada por el Gobierno riojano - PSOE

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha advertido hoy de un "recorte por la puerta de atrás" en el Hospital de Calahorra, a través de reducciones en personal, menor inversión y más conciertos, dentro de un "plan de desmantelamiento".

González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha apoyado en las modificaciones presupuestarias del año 2025, con una retirada de lo presupuestado en materia de personal en el Hospital de Calahorra de 1,7 millones y un aumento en 380.000 euros en conciertos.

"Mientras recortan en personal aumentan por tres el presupuesto en privatización del Hospital de Calahorra sacando el dinero del capítulo de inversión", ha señalado considerando el presupuesto un "trampantojo" que se redacta para, luego, no cumplirlo.

"Se ha tratado siempre de desprestigiar nuestras críticas, acusándonos de mentir, y para ello siempre han utilizado las cifras del presupuesto", ha señalado.

Sin embargo, ha mostrado cómo, tras hacer crecer en medio millón de euros el presupuesto para personal (hasta los 47,9 millones de euros), "la víspera de Nochevieja el Gobierno sustrae" mediante una modificación presupuestaria "1,7 millones de euros destinados a contratar personal sanitario en el hospital de Calahorra".

Eso, ha resaltado, "supone una reducción superior al veinte por ciento de esa partida concreta para la contratación de personal", que se suma a dos modificiaciones presupuestarias para conciertos, sumando a los 90.000 previstos otro tanto y, después, 200.000 más.

De este modo, ha indicado, "durante todo el año el gobierno estuvo defendiendo que el presupuesto crecía, que apoyaban al hospital, que apostaban por consolidar la plantilla"; pero la "ejecución real" a final de año tiene una reducción "drástica" del dinero para personal.

Dicho esto, González de Legarra ha visto por qué desde la plataforma SOS Hospital de Calahorra se advierte de la fuga de personal . Y es que, a su juicio, "es evidente que hay un plan de desmantelamiento" y las decisiones que se toman son políticas.