El PSOE anima a acudir a la manifestación en defensa del hospital de Calahorra ante "su deterioro físico y asistencial"

El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja anima a toda la ciudadanía a acudir el próximo sábado, 7 de noviembre, a la manifestación en defensa del hospital de Calahorra ante "su deterioro físico y asistencial" derivado de "la mala gestión" del Gobierno regional. "Se deben recuperar profesionales, mantener la cartera de servicios, recuperar su capacidad de gestión, renovar tecnología y reparar las propias instalaciones".

Así se ha expresado el diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, quien ha querido dejar claro que "no piden privilegios", lo que piden es "que se garantice una atención sanitaria, digna, cercana y de calidad".

Y por ello llama a todos los riojanos porque esta situación "no solo afecta a los propios calagurritanos, sino que es un problema de todos" porque lo mismo que están haciendo en el hospital de Calahorra "lo están haciendo en otros centros de salud como, por ejemplo, el de Navarrete".

Volviendo al hospital de Calahorra, desde el PSOE aseguran que "cada servicio que pierde, cada profesional que se marcha y cada paciente que tiene que desplazarse para recibir una atención sanitaria, repercute en el conjunto del sistema público sanitario riojano".

"ESTRATEGIA DE DEBILITAMIENTO"

En una rueda de prensa ha reconocido que "llevamos años denunciando que el Gobierno de Gonzalo Capellán está desarrollando una estrategia de debilitamiento progresivo de este hospital. No son opiniones, son datos. Van acumulando decisiones que, una tras otra, están reduciendo la capacidad de funcionamiento de este centro hospitalario".

Pero, además, dicho deterioro no se aprecia únicamente en los servicios que presta o en los profesionales sobrecargados sino que, según indica Legarra, "se está haciendo visible también en el propio edificio, en sus instalaciones y en las condiciones de conservación".

A su juicio, todo esto comenzó cuando la actual consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, "recuperó las derivaciones de actividad quirúrgica a centros privados, mientras empezaron a cuestionar los recursos y la organización del hospital de Calahorra". Después -relata- "llegaron los intentos de reorganización de la plantilla, la pérdida de profesionales, la reducción de camas y los cambios de estructura en la gestión... se fueron debilitando servicios y se fue restando capacidad de decisión a quienes conocen de primera mano las necesidades del hospital".

Desde entonces "hay plantillas insuficientes y profesionales que soportan una carga de trabajo difícilmente sostenible" como, por ejemplo, "ocurre en Neumología, donde aproximadamente un médico y medio tiene que asumir el trabajo correspondiente de -al menos- tres especialistas y donde se están acumulando demoras de hasta dos años".

También ha criticado "la progresiva pérdida de autonomía de gestión del hospital". Con la integración del hospital de Calahora en el SERIS se debía "precisamente" garantizar su consolidación dentro de la sanidad pública "y no convertirlo en un centro dependiente de decisiones que se toman a 50 kilómetros de distancia, en el San Pedro".

LOS PRESUPUESTOS "SE ESFUMAN"

Pero, además, si hay algo que demuestra "de forma clara" la falta de compromiso del Gobierno del PP con el hospital es que el "Partido Popular utiliza los presupuestos del hospital de Calahorra como un instrumento de propaganda. Anuncia incrementos, presenta grandes cantidades y presume de que el hospital dispone de más recursos pero cuando analizamos lo que ocurre después, descubrimos que una parte importante de todo ese dinero se esfuma".

Es decir, "mientras el Gobierno nos anunciaba que estaba reforzando el hospital, lo que estaba haciendo realmente es reducir los recursos previstos para contratar profesionales y para mantener y renovar sus instalaciones. En 2026, por ejemplo, el presupuesto aprobado inicialmente contemplaba 2.866.530 euros para inversiones en el hospital de Calahorra sin embargo, durante los primeros meses de este año se retiraron 1.323.945 euros mediante modificaciones presupuestarias".

De esta manera, prosigue Legarra, "no podemos aceptar que un hospital que era referente para La Rioja Baja y referente para la sanidad nacional termine convertido en un centro con cada vez menos capacidad para resolver los problemas de sus pacientes" o que sigan apostando por la sanidad concertada.

Ante esta situación desde el PSOE insisten en que "no podemos quedarnos indiferentes". El próximo sábado "todos debemos ir a Calahorra para decir que no estamos dispuestos a aceptar este deterioro. La cita será a las 18,00 horas y comenzará en la plaza de 'El Raso'. "Nos tienen que oír en Calahorra, en Logroño pero, sobre todo, en el despacho de Gonzalo Capellán".