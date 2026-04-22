El PSOE asegura que el Ejecutivo regional "ha retrasado de forma deliberada la apertura del Centro de Día de Arnedo" - PSOE

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Arnedo y alcaldesa de la ciudad, Rosa Herce, y la diputada regional, María Somalo, han analizado la situación de la dependencia en el municipio ante la próxima apertura del Centro de día, anunciada para el 1 de mayo. Somalo ha señalado que el Gobierno de Capellán "ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia para pagar otros gastos".

La diputada regional ha asegurado que "estamos ante un ejemplo más de mala gestión y ante un evidente desinterés del Gobierno de Capellán por las personas más vulnerables".

Con esta forma de proceder, "no nos sorprenden los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, que vuelve a otorgarnos un sonoro suspenso en esta materia con un 4".

Un dato "especialmente preocupante y que no es coyuntural puesto que viene consolidando una tendencia de valoración a la baja desde que gobierna Capellán".

Frente a esta situación, ha dicho Somalo, "nos encontramos con un compromiso total del Gobierno de España con la financiación de la dependencia". Y sobre las infraestructuras, María Somalo ha denunciado que el Ejecutivo del PP "no es capaz de desplegar un plan serio".

Es más, "lo que Capellán y María Martín están haciendo es aprovecharse del Plan de infraestructuras elaborado durante el pasado mandato, pero recortándolo y demorándolo con un puro interés partidista".

En este sentido, Rosa Herce ha asegurado que el Centro de día de Arnedo "lleva el sello del Partido Socialista". Fue en la legislatura anterior "cuando este Centro se planificó y se logró financiación europea".

Herce y Somalo han dejado claro que "sin un gobierno socialista en La Rioja y sin un gobierno socialista en Arnedo, este Centro de día no sería una realidad".

Ha lamentado que el actual Ejecutivo regional "haya tenido esta instalación cerrada durante dos años". Es incompresible, ha añadido, y "solo puede haber un cálculo tacticista y electoralista detrás". El problema es que "mientras tanto, los perjudicados han sido las vecinas y vecinos de Arnedo". Rosa Herce ha reclamado también que al Gobierno de La Rioja "que refuerce la financiación que se destina a ayuntamientos y mancomunidades para la ayuda a domicilio".

La alcaldesa ha recordado que "hablamos de un servicio imprescindible que se da a la gente más vulnerable de nuestra sociedad".