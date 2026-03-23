El PSOE asegura que el PP "utiliza la mentira para desviar la atención de la adjudicación de 104 VPO sin control"

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que el PP de Logroño "vuelve a utilizar la mentira para intentar confundir y distraer la atención de los ciudadanos respecto a la adjudicación sin control público ni publicidad de las 104 viviendas de protección oficial que se construirán en suelo público".

En concreto y sobre la promoción Piqueras 2010, "se trataba de una promoción privada de viviendas en alquiler donde el Ayuntamiento de Logroño se limitaba a aportar una parcela, correspondiente al vial público de la calle piqueras que, como bien dice el PP, se hizo con un convenio urbanístico que venía de la etapa de Cuca Gamarra".

Respecto a la financiación de estas promociones, "las mismas venían reguladas en el Plan de Vivienda aprobado por el PP en 2018, el PSOE se limitó a desarrollar dichos acuerdos".

Además, lo socialistas recuerdan que los convenios que el Ayuntamiento de Logroño realizó en el año 2010 (crisis inmobiliaria) con promotoras para informar a los inscritos en la Oficina Municipal de Vivienda, "se trataban de promociones privadas sobre suelos privados".

Con todo ello, finalizan los socialistas, "la realidad es que el PP ha regalado la adjudicación de 104 viviendas de protección oficial construidas sobre suelo público a empresas privadas sin concurrencia, control público y sin publicidad".

"De esto es lo que Escobar no quiere que se hable, y hace mal cuando en vez de dar solución a este problema, su partido se inventa como excusa situaciones anteriores faltando a la verdad para no explicar la realidad actual".