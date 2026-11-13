El PSOE asegura que los riojanos "llenarán de votos las urnas para hacer 4 años más presidente a Pedro Sánchez"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en la localidad riojana de Arnedo. - JPEG/EUROPA PRESS

Los socialistas piden a la ciudadanía que elijan entre "democracia o involución"

ARNEDO (LA RIOJA), 13 (EUROPA PRESS)

Las candidatas al Congreso y al Senado por parte del PSOE de La Rioja, Elisa Garrido y Concha Andreu, han garantizado al presidente del Gobierno de España que "los riojanos van a llenar de votos las urnas para hacer cuatro años más presidente a Pedro Sánchez" y conseguir que Raúl Díaz obtenga el segundo escaño por La Rioja en el Congreso de los Diputados.

Todo en unas elecciones "muy importantes" en las que se deberá decidir entre "democracia o involución". Como han defendido junto al secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, el próximo 29 de noviembre "solo hay una papeleta posible" para continuar "con las políticas progresistas" y esa es "la del PSOE".

Así se han pronunciado los dirigentes riojanos en el frontón municipal de Arnedo donde el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto de campaña.

Hasta Arnedo y para acompañar a Pedro Sánchez y los socialistas riojanos se ha acercado también el que fuera alcalde de Soria entre 2007 y 2026, Carlos Martínez Mínguez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León.

Detrás del atril, y de los intervenientes, se encontraban alrededor de 40 jóvenes con camisetas rojas en las que se podía leer 'La Fuerza de la Gente' o 'La Fuerza de las Mujeres', camiseta que también se ha puesto el propio Pedro Sánchez tras ser recibido con gritos de 'Presidente' y numerosos aplausos. Desde la organización estiman que se han acercado hasta el frontón municipal de la localidad unas 1.000 personas.

La primera en intervenir en el acto ha sido la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, quien ha querido agradecer a Pedro Sánchez su presencia en "la ciudad del calzado", un municipio en el que sus habitantes saben "lo que es trabajar". Espera ha dicho "que reciba todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para seguir gobernando".

Durante su breve discurso, el público se ha puesto en pie cuando Herce ha nombrado el Hospital de Calahorra exigiendo "una sanidad pública" porque "lo están desmantelando con el silencio cómplice del PP".

Como ha defendido, el PSOE es el partido de "la cultura en libertad e igualdad" y, por eso, ha pedido el apoyo a este partido porque España necesita "seguir progresando" y contribuir "a un mundo más justo y más humano".

LLENAR LAS URNAS "DE VOTOS SOCIALISTAS"

Por su parte, la candidata número 1 al Senado por parte del PSOE riojano, Concha Andreu, ha asegurado que los riojanos llenarán las urnas de "votos socialistas" porque "nos gusta pertenecer a un partido que defiende la igualdad en libertad".

También ha indicado que el PSOE es referencia en la igualdad "de hombres y mujeres. Hemos conseguido defender los derechos humanos, la paz frente a la guerra frente otros gobernantes que solo quieren abusar de la gente".

Directamente a Sánchez le ha indicado: "Has conseguido una cosa importante, que todos y todas, socialistas y no, nos sintamos orgullosos de pertenecer a este país, que no se ha rendido a esos oligarcas. Para eso ya están los 'vende patrias'".

DEFENDER AL PSOE "EN LAS CALLES"

Posteriormente ha tomado la palabra la candidata número 1 al Congreso, Elisa Garrido, quien ha lanzado a los arnedanos y a los riojanos "un mensaje y una misión". Por un lado que defiendan al partido "en las calles" y por otro que luchen porque "Raúl Díaz sea el segundo diputado del Congreso por parte del PSOE riojano".

En estas elecciones, ha indicado, "nos estamos jugando mucho. No solo nos jugamos quién reside en la Moncloa, lo que nos estamos jugando es qué rumbo queremos que tenga nuestro país".

Por tanto, afirma, desde el PSOE trabajarán por seguir "avanzando" y por seguir "protegiendo a las mujeres" por tener "una buena sanidad y educación pública, pensiones... y esto solo lo puede hacer un gobierno socialista".

"Cualquier voto que no sea el PSOE, es un voto a la extrema derecha, es un voto a las motosierras. Es un voto a aquellos que nos quieren arrebatar todo lo que tantos años nos ha costado luchar", ha lamentado.

PEDRO SÁNCHEZ "CUMPLE SU PALABRA"

Finalmente, el secretario general del PSOE en La Rioja, Javier García, ha pedido a Pedro Sánchez que, desde Arnedo, se lleve el "abrazo" ante los ataques que tanto él como su familia están sufriendo".

Le ha dado las gracias "por cumplir su palabra", en el caso de La Rioja, por ejemplo, por dejar libre la autopista AP-68 "que debía haberlo sido desde hace 15 años".

Como ha defendido, el próximo 29 de noviembre "decidimos entre democracia o involución". Por lo tanto, afirma, "nos jugamos mucho, no son unas elecciones cualquiera. Decidimos entre una España en color o una España en blanco y negro, Pedro Sánchez o Santiago Abascal, eso nos jugamos".

Ante ello Javier García aspira a una "España que sea el faro de la solidaridad, del pacifismo y de la dignidad. Un Gobierno que sea autónomo, que defienda un país soberano o que no se ponga debajo de las botas de un señor llamado Netanyahu que nos exige dinamitar el estado del bienestar para aumentar el gasto en defensa".

A nivel regional, "también nos ha ido bien" como, por ejemplo, "a los 75.000 pensionistas de La Rioja que han visto incrementada su pensión una media de 400 euros al mes gracias a Pedro Sánchez. Esa es la verdad, datos frente a insultos". También ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, entre otras cuestiones.

Finalmente ha pedido la participación de todos el próximo 29 de noviembre en las urnas para "empujar a Pedro Sánchez y al PSOE y a nuestros candidatos autónomicos".