El PSOE de Calahorra acusa a la alcaldesa de "renunciar al nuevo centro de FP"

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra acusa a la alcaldesa, Mónica Arcéiz, de "renunciar al nuevo centro de FP", ya que "ha eliminado la partida presupuestaria para la urbanización del futuro centro de FP de Calahorra para financiar las obras de la plaza de toros y ampliación del aparcamiento de la Catedral".

En un comunicado, han indicado que en el próximo pleno "se consumará una nueva traición a Calahorra del PP de Arcéiz y de Gonzalo Capellán: la eliminación de la partida existente en el presupuesto municipal para la urbanización del entorno para el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra".

Una partida que contaba con una consignación de 1.237.570 euros "que desaparecerá para ser invertida en las obras de la Plaza de Toros, la ampliación del aparcamiento de la Catedral o en la reurbanización de la calle Paletillas". Una construcción del centro de FP que "continúa en el mismo punto exacto que donde se quedó en 2023 cuando el PSOE cedió el gobierno al PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad Autónoma".

"El nulo avance en la construcción del centro de FP deja claro que ni el Gobierno de Capellán ni el Gobierno de Arcéiz tienen el más mínimo interés en llevarlo a cabo", ha apuntado. Desde el PSOE "llevamos advirtiendo desde hace 2023 sobre que no se ha hecho absolutamente nada para avanzar en la construcción del Centro de FP y que, sin embargo, Arceiz y el gobierno municipal del PP está anteponiendo otras ideas o proyectos que no contribuyen al desarrollo futuro de la ciudad ni a la mejora o creación de nuevos servicios públicos de calidad".

"MINTIÓ EN CAMPAÑA ELECTORAL"

"Arcéiz mintió en campaña electoral al asegurar que iba a continuar con este proyecto", ha añadido. "Si verdaderamente hubiera seguido los pasos previstos por el anterior gobierno municipal del PSOE, el Centro Integrado de Formación Profesional ya estaría en construcción", han apuntado. Por su parte, el Gobierno regional "no ha cumplido con sus previsiones de iniciar la construcción del centro de FP".

Además, "no se han ejecutado las partidas previstas en sus presupuestos de 2024 ni de 2025, por lo que fiar la urbanización del entorno y la construcción del centro de FP a los presupuestos de 2026 es directamente mentir a la ciudadanía de Calahorra".

Han recordado que "año tras año el Gobierno Regional incluye una partida de 800.000 para la construcción del centro de FP de Calahorra. Exactamente igual que sucede en su proyecto de presupuestos para 2026". Una partida homeopática," puesto que ese importe no alcanza ni para construir un 10 por ciento del centro y que no es más que una manera de disimular que no tiene intención de acometer su construcción".

"Mientras tanto el señor Capellán ha tratado de tirar balones fuera con exigencias al gobierno de España pese a tener redactado el proyecto, ser su competencia al cien por cien y haber rechazado fondos extraordinarios del Gobierno de España para el fomento de la FP", han reseñado.

La alcaldesa "se quita su responsabilidad señalando al Gobierno de Capellán, y Capellán trata de hacer lo propio con el Gobierno de España", han señalado. La realidad es que "tanto Arceiz como Capellán no tienen la menor intención de construir un nuevo centro de FP en Calahorra y ambos están tratando de lavarse las manos".

Por ello, "el abandono del proyecto de nuevo centro de FP para Calahorra supone una nueva traición a Calahorra por parte de Capellán y Arcéiz, que se suma a los recortes en el Hospital de Calahorra, la renuncia a fondos europeos o el rechazo a 20,5 millones de euros para el Polígono 'El Recuenco' que hubiera permitido que hoy más empresas se encontrarán instaladas en dicho polígono tras haber comprado suelo a precio de mercado cercano a 35 euros por metro cuadrado".

El dinero consignado en el presupuesto municipal para este proyecto "va directamente ahora destinado a los proyectos de fiestodromos de la alcaldesa de Calahorra". "Una alcaldesa a la que no le interesa ni la educación, ni le interesa nuestra juventud. Está más preocupada en ofrecer un modelo de ocio sin censura que no ha traído sino más inseguridad a la juventud y mala reputación a la ciudad", han aseverado.

Para el PSOE, a los populares "no les interesa una juventud formada ni las empresas que necesitan profesionales bien capacitados. Es por ello que ni una sola de las partidas presupuestarias se ha ejecutado en toda la legislatura para que el centro de FP sea una realidad".

El propio consejero de Educación ha verbalizado en público que "no le gusta el proyecto por lo que está claro que el gobierno de Arceiz sabe que no va a poder alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno de La Rioja y simplemente ha decidido mentir a la ciudadanía para amparar una nueva traición de Capellán a Calahorra". "Tendrá que volver a gobernar el PSOE para que se vea poner un ladrillo del nuevo centro de FP en Calahorra", ha concluido.