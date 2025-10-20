PSOE de Calahorra asegura que la alcaldesa deniega información sobre la condonación de su multa por exceso de velocidad

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra ha criticado que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, "ha denegado" la información sobre la condonación de su multa por exceso de velocidad.

Tras conocerse que la jefatura de la Policía Local de Calahorra había iniciado una inspección de oficio a un radar, "que casualmente había denunciado por exceso de velocidad a la alcaldesa de Calahorra", el grupo municipal socialista realizó una solicitud de información, "que Arceiz acaba de denegar".

El resultado de dicha inspección de oficio al radar fue que, el día mismo día en el que el aparato había cazado el vehículo de Arceiz a más de 53 kilómetros por hora, casualmente funcionaba mal.

Motivo por el cual, y mediante una resolución de Alcaldía, "la propia Arceiz se quitaba la multa así misma, y ordenaba se le devolviese el dinero (ya pagado) y los puntos retraídos".

El grupo municipal socialista solicitó, la pasada semana, el expediente de denuncia así como todos los expedientes relativos al funcionamiento del radar, sus inspecciones, y otros damnificados por el supuesto mal funcionamiento del radar.

"La respuesta por parte de la alcaldesa del Partido Popular, ha sido negar cualquier tipo de información a la oposición en esta materia. Una negativa que para el partido socialista, denota el interés manifiesto por ocultar lo que sucedió con esa denuncia".

Por ello, el grupo socialista solicitará nuevamente toda la información referente a este asunto, presentando además un recurso contra la denegación por parte de la alcaldesa del Partido Popular.

"Si no se tiene toda la documentación disponible en los próximos cinco días desde la presentación de la solicitud, el Partido Socialista presentará una denuncia ante la fiscalía de La Rioja, para que se investigue la actuación en este asunto de la propia alcaldesa, así como de quienes han intervenido tanto en la comprobación del radar".

También querrá conocer los informes técnicos y administrativos "que han dado como fruto, que una sanción por exceso de velocidad ya pagada y asumida, se termine revertiendo por una investigación de oficio, que casualmente determina que únicamente el radar funciona mal el día en el que cazó el Audi de Arceiz a 53 km por hora al pasar frente al colegio público Aurelio Prudencio de Calahorra", finalizan en un comunicado de prensa.