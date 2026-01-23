El PSOE de Calahorra exige "una rectificación inmediata" de la ordenanza de patinetes

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calahorra exige al equipo de gobierno que rectifique de manera inmediata la ordenanza de patinetes (o Vehículos de Movilidad Personal (VMP)).

En el pleno del pasado 27 de octubre, el PSOE ya advirtió de que la regulación de este asunto estaba mal planteado y que el Ayuntamiento de Calahorra se iba a extralimitar, regulando aspectos de manera contradictoria con la normativa nacional.

Ahora, aducen, "esta advertencia ya no es una cuestión única del PSOE local, sino que la propia DGT ha certificado algunas de las cuestiones que ya en octubre señalamos, incluso ha recibido un evidente rechazo por parte de la representación sindical de la policía".

En primer lugar, "no es exigible la obligación de aseguramiento de los VMP ligeros, los que usan la inmensa mayoría de personas, por el momento hasta que el registro estatal esté debidamente regulado y operativo para poder realizar una inscripción".

En segundo lugar, "las disposiciones de la ordenanza impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de IU y Vox contravienen la normativa nacional respecto a la inmovilización y retirada de vehículos".

Y en tercer lugar, "la normativa calagurritana establece una prohibición expresa de conducir VMP a menores de 16 años, siendo más restrictivos en este aspecto que la licencia para conducir un ciclomotor, actualmente permitida a partir de los 15 años".

"Todos estos aspectos ya fueron señalados en el pasado pleno de 27 de octubre por el PSOE y, pese a las advertencias, pese a haber solicitado esperar a que estas cuestiones se clarificación, el equipo de gobierno desoyó los consejos del PSOE y siguió para adelante auspiciados por el interés de IU por sacar adelante esta norma, y con el apoyo de VOX", argumentan.

Desde el Partido Socialista consideran "necesario regular el uso de estos vehículos, pero dicha regulación ha de hacerse siempre dentro de los márgenes actuales de la Constitución, y respetando la normativa y competencias del Estado; nunca regulando ordenanzas desde el capricho personal o las opiniones subjetivas, que tan solo generan inseguridad jurídica".

"Es por ello que es urgente paralizar su aplicación y realizar las modificaciones necesarias para evitar esta situación de caos e incertidumbre. Este es el resultado de la forma de gobernar de Mónica Arcéiz y sus concejales, abonados a la improvisación, la falta de rigor y la rectificación constantes. Una manera de gobernar que deja clara la incapacidad manifiesta para llevar el rumbo del Ayuntamiento y la nula idea de qué quieren hacer con Calahorra", finalizan.