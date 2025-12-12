El PSOE de Calahorra indica que el presupuesto 2026 "certifica una oportunidad perdida" para la ciudad

Archivo - Fachada Ayuntamiento de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista hace una valoración "negativa" del proyecto de Presupuesto General Municipal de 2026 presentado por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y su concejal de Hacienda. Un presupuesto que "liquida la riqueza de Calahorra al condicionar nuevamente sus proyectos en la pérdida de patrimonio municipal y el incremento de la deuda pública".

Una situación que ya ha llevado al equipo de gobierno a tener que cumplir con un plan de ajuste económico financiero vigente durante los siguientes ejercicios".

Las principales inversiones previstas en la ciudad "no generan un retorno económico directo ni un flujo de riqueza continuo", tales como:

Plaza de toros: 2.840.000 euros.

Toboganes en las Piscinas: 500.000 euros.

Pago del Convento de El Carmen: 350.000 euros.

Aparcamiento de la Catedral: 219.000 euros.

Estas inversiones abarcan 4 de los casi 7 millones de inversión prevista en el presupuesto. A ello hay que añadir más de 800.000 euros de la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turístico que ya debería estar completada puesto que su plazo de finalización vence en junio de 2026, una actuación conseguida por el PSOE en 2022 durante la pasada legislatura.

Sin embargo, las verdaderas prioridades para la ciudad siguen completamente abandonadas: sigue sin abordarse la necesaria urbanización para la Construcción del Centro de Formación Profesional, una actuación que está completamente abandonada tanto por parte del Gobierno de La Rioja como del Ayuntamiento de Calahorra, más afanados en pasarse la patata caliente y en hacer ver que la responsabilidad de su no realización es de la otra parte, que en trabajar y colaborar activamente para hacer realidad este proyecto.

El presupuesto ahonda además en la preocupante política de despatrimonialización municipal que está llevando a cabo el Partido Popular.

"Después de la vergonzosa venta del solar de El Silo para la construcción de viviendas de lujo, Mónica Arcéiz y Mario Nafría anuncian la venta del solar frente al supermercado Lidl, por valor de 1 millón de euros". Es decir, que "lejos de destinar los solares municipales a la creación o ampliación de más y mejores servicios públicos, Arcéiz y sus concejales siguen reduciendo la riqueza y patrimonio de todas y todos los calagurritanos para ponerlos al servicio del enriquecimiento de empresas privadas".

"Ni un solo nuevo servicio público ha impulsado y creado el PP de Calahorra en sus cerca de tres años de gobierno", ha indicado. Tan solo cosmética y cambios de nombre a aquello que ya existía. El presupuesto, además, "continúa incrementando la deuda municipal".

Según las previsiones de Arcéiz y el concejal de Hacienda, los préstamos del Ayuntamiento alcanzarán en 2026 la cifra de 3.800.000 euros. Esto supone elevar la deuda por habitante desde los 88 euros de 2024 hasta los 150 euros en 2026, un 70 por ciento.

Han recordado que el Partido Popular "heredó un Ayuntamiento completamente saneado donde año tras año bajaba la deuda municipal. Ahora, el presupuesto supone "la pérdida de oportunidad para Calahorra para avanzar hacia el futuro de la mano de inversiones productivas para la ciudad". "Ninguna de las 15 propuestas aportadas por el PSOE en la única reunión mantenida con el equipo de gobierno han sido aceptadas".

EL MANTENIMIENTO URBANO SE SIGUE DETERIORANDO

A pesar del incremento del gasto corriente y también de la aplicación del tasazo de la basura, la ciudad "no está mejor mantenida". La limpieza "sigue siendo completamente insuficiente, y está concentrada en zonas céntricas de la ciudad".

A pesar de ello, "persiste la suciedad por todas partes y los hierbajos campan a sus anchas por cada grieta y cada esquina".

A esto han indicado que "mención específica merece la falta de conservación del mobiliario urbano: fuentes que no funcionan, bancos sin pintar y la ciudad invadida de vallas provisionales que permanecen semanas en el mismo lugar y que señalan la dejadez y la falta de calle de los concejales del Partido Popular de Calahorra".

"Y si algo hay que destacar es el afán por cortar árboles de la alcaldesa de Calahorra. Las calles de la ciudad están plagadas de alcorques con árboles talados que no se renuevan. La ciudad no para de perder masa arbórea" han concluido los socialistas calagurritanos.