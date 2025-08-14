El PSOE critica la "ayuda mínima" que el PP enviará a Gaza: "Les vuelven a dar la espalda"

LOGROÑO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado destinar 17.918 euros a Cruz Roja Española para atender la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania. Desde el Grupo Municipal Socialista "denunciamos que esta cantidad es absolutamente insuficiente ante la magnitud de la catástrofe que se vive en la zona".

Además, se abonará en dos plazos (80% ahora y 20% tras la justificación), "una fórmula inédita en los últimos años para ayudas de emergencia, que siempre se pagan de forma íntegra e inmediata".

"La decisión del gobierno del PP incumple la petición que ya hicimos desde el Grupo Municipal Socialista en mayo de este año", afirman en una nota de prensa.

"Esa petición consistía en destinar al completo la partida municipal de ayuda de emergencia a Gaza, así como aumentar esa cantidad a lo largo del año para responder a la grave crisis humanitaria. Partir una ayuda de emergencia en dos plazos es desconocer lo que significa una emergencia, y la propia ayuda humanitaria".

"LA AYUDA SE NECESITA AHORA Y AL COMPLETO"* Además, indican, "el PP no entiende que la ayuda se necesita ahora y al completo. Y hacerlo con un importe tan reducido en proporción a la necesidad demuestra que el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias".

Desde el Grupo Municipal Socialista "recordamos que hace algo más de un año ya se debatió una moción en el Ayuntamiento de Logroño en la que pedíamos el alto el fuego en la zona, la entrada de ayuda internacional y el incremento de la ayuda humanitaria. El Partido Popular votó entonces en contra, negándose a condenar el genocidio del pueblo palestino y evitando cualquier posicionamiento claro en su defensa".

Los socialistas "estamos seguros de que Logroño puede destinar más fondos y hacerlo, además, de forma inmediata. Lamentamos que el Equipo de Gobierno del PP haya optado por reducir la cantidad solicitada y retrasar parte del pago. No vale ponerse de perfil, no vale con medias tintas, se tiene que responder con voluntad política, recursos suficientes y con urgencia. La ayuda humanitaria es una necesidad".

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista "reclamamos una vez más al Gobierno Municipal del PP que amplie la partida para ayuda humanitaria de emergencia, y que lo haga lo antes posible. Queremos también que se aumente la cantidad acordada en, al menos, 64.700 euros, que es la cantidad en la que se ha reducido la partida de cooperación al desarrollo hace unos meses".