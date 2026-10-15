El PSOE critica "el caos en Atención Primaria" y exige "soluciones para los consultorios sin médico"

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, María Somalo, ha criticado "la grave situación que atraviesa la Atención Primaria en nuestra comunidad, con consultorios que se quedan sin médico, vecinos que ven interrumpida su asistencia y barrios que continúan esperando una atención sanitaria digna, pese a las promesas del Gobierno de Gonzalo Capellán".

La situación de Varea, ha explicado Somalo, "supone que los vecinos de este barrio logroñés llevan dos días sin asistencia médica en su consultorio y han tenido que volver a alzar la voz para reclamar un servicio que debería estar garantizado".

A esta situación "se suma que, desde hoy, los pacientes de Entrena y de los consultorios de la zona del Moncalvillo se encuentran también sin médicos".

María Somalo ha asegurado que "debemos añadir también el caso de Los Lirios, en Logroño, donde la apertura anunciada por el Gobierno no se ha traducido en la atención sanitaria estable y efectiva que se prometió a los vecinos".

La falta de una dotación asistencial suficiente y las deficiencias en la prestación del servicio "mantienen sin resolver una reivindicación fundamental de este barrio".

Para María Somalo, estos casos "reflejan un problema que va más allá de las incidencias puntuales y evidencian la falta de planificación y la desorganización en la gestión de la Atención Primaria, bajo la responsabilidad de la gerente Begoña Ganuza y de la consejera de Salud, María Martín".

No podemos normalizar "que los vecinos acudan a su consultorio sin saber si van a encontrar un médico, que nuestros pueblos se queden sin asistencia y que los barrios de Logroño tengan que movilizarse una y otra vez para reclamar un servicio básico". La Atención Primaria "necesita planificación, organización y soluciones, no improvisación".

Somalo considera que la Gerencia de Atención Primaria "debe explicar qué medidas ha previsto para cubrir las ausencias de profesionales y garantizar la continuidad asistencial". La falta de médicos "es una dificultad que hay que afrontar con responsabilidad, pero no puede convertirse en una excusa permanente para que los ciudadanos paguen las consecuencias". La obligación de la Administración "es organizar los recursos disponibles y buscar alternativas para que nadie se quede sin atención".

En este sentido, María Somalo ha recordado que la responsabilidad "no termina en la gestión de los consultorios porque Begoña Ganuza dirige la Gerencia de Atención Primaria, pero la responsabilidad política corresponde a María Martín y al Gobierno de Gonzalo Capellán". Son ellos "quienes deben garantizar que la sanidad pública riojana funcione y quienes tienen que responder cuando la asistencia no llega a los ciudadanos".