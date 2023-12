El PSOE critica "el caos" al que el Gobierno de Gonzalo Capellán "ha sumido al CEIS"

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE, María Somalo, ha analizado la situación por la que atraviesa el CEIS Rioja tras medio año en el gobierno del Partido Popular. "Ahora mismo, la mala gestión del Gobierno regional ha provocado que en los parques de Haro, Calahorra y Arnedo haya 2 efectivos y en el de Nájera, 3 efectivos".

Se trata de "dotaciones claramente insuficientes", ha dicho Somalo, que ha añadido que "estos mínimos de personal se cubren obligando a los efectivos, mediante resolución y por necesidades del servicio, a prolongar 12 horas más su jornada laboral".

La diputada socialista ha recordado que en la pasada legislatura "se llegó a un Acuerdo de mesa de negociación tras más de 8 meses de intensas negociaciones, un Acuerdo que incluía importantes mejoras laborales y de medios materiales para los efectivos del CEIS". María Somalo ha señalado que "este proceso se realizó contando con todos los informes preceptivos".

Somalo ha afirmado que ahora, el Gobierno de Capellán "pretende no aplicar este Acuerdo alegando diferentes razones que son falsas y utilizando un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo en el que consideran que carece de efectividad y que no se ajusta a la legalidad". Según la diputada Socialista, "solo un juzgado puede afirmar que algo no se ajusta a derecho".

María Somalo ha destacado que "lo único ilegal que hay actualmente en el CEIS es la situación del gerente, al que el Gobierno de La Rioja nombró sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para ello, como el de acreditar una experiencia operativa de 3 años".

De hecho, la propia consejera María Martín "es consciente de esta situación y, por eso, firmó una Resolución trasladando las responsabilidades operativas al director técnico, indicando en dicha Resolución, expresamente, la incompatibilidad del desarrollo de tales funciones operativas con el perfil del nuevo gerente".