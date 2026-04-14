El PSOE critica la falta de coordinación con los Ayuntamientos por parte del Gobierno tras incendio vertedero Nájera - PSOE

LOGROÑO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, para que expliquen la gestión del incendio que se ha registrado en el vertedero de Nájera.

También las consejeras tendrán que aclarar "cómo es posible que una instalación privada de estas características pueda desarrollar su actividad con un importante número de irregularidades".

El diputado socialista, Jesús María García, ha dicho que "queremos abordar la deficiente gestión que se ha hecho de este incendio". García ha recordado que este vertedero "es una instalación privada que, desde su implantación en 2009, ha sido objeto de una cuestionada gestión". Y es que "existen varias denuncias presentadas en contra de este vertedero por diferentes colectivos, denuncias que, incluso, derivaron en la apertura de expedientes de sanción por la administración regional".

Pese a todo, "no sabemos qué actuaciones ha implementado el Gobierno de La Rioja para garantizar que el vertedero se destine a recibir exclusivamente aquellos residuos para los que dispone de licencia ambiental". También, "desconocemos hasta qué punto se están realizando controles efectivos para verificar si al vertedero llegan otro tipo de residuos, o si algunos de esos residuos proceden de fuera de nuestra comunidad".

García ha asegurado que "lo que sí conocemos, ya que hemos tenido acceso al acta de inspección de la instalación que se realizó el 2 de diciembre de 2024, es que ya entonces se detectó que no se estaba garantizando un cumplimiento adecuado de las condiciones que fijaba la autorización ambiental".

Además, "se constataron incumplimientos relevantes o muy relevantes en materia de contaminación atmosférica, de funcionamiento de las actividades y de las instalaciones, o en las prescripciones como gestor de residuos". Y, por increíble que parezca, según la propia web del Gobierno regional "no se ha realizado ninguna otra inspección con posterioridad al año 2024, lo que denota una desatención preocupante".

"INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA"

El diputado regional ha avanzado que desde el PSOE "vamos a instar al Gobierno de La Rioja a abrir una investigación exhaustiva sobre cuáles han sido las causas que han desencadenado este nuevo incendio que, por sus dimensiones y la alta emisión de humos contaminantes, está afectando de forma negativa a la salud de la ciudadanía de la comarca de Najera".

Igualmente, "pediremos explicaciones públicas sobre si en dicho vertedero se están depositando solamente residuos urbanos, previamente tratados en el Ecoparque de La Rioja, tal y como se refleja en su autorización ambiental".

Jesús María García ha señalado que "es evidente que hay una absoluta falta de coordinación en los servicios de emergencias del Gobierno de La Rioja para con los ayuntamientos afectados por este incendio".

Así, "ni en un primer momento, ni tampoco en los días sucesivos, se vio por parte del Ejecutivo regional la suficiente iniciativa y liderazgo a la hora de gestionar esta crisis ambiental y de salud".

El diputado socialista ha denunciado que "en un primer momento hubo una ausencia total de recomendaciones a la población respecto a la peligrosidad de respirar el aire contaminado que llegaba a las poblaciones del entorno, en función de hacia dónde soplaba el viento".

De hecho, "han tenido que ser los alcaldes de estas localidades afectadas los que de un modo ejemplar han tomado la iniciativa de comunicar a sus respectivas poblaciones la posibilidad de una alta toxicidad en el aire".

García ha asegurado que el propio subdirector general de Emergencias "ha permanecido inaccesible vía telefónica a las llamadas de algunos alcaldes de la comarca que necesitaban respuestas y ayuda". Es una conducta "intolerable para un representante público que se debe a la ciudadanía". Los responsables políticos de la gestión de emergencias "han de estar disponibles con inmediatez en situaciones como estas".