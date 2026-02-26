El PSOE critica al Gobierno en materia de Igualdad y Martín dice que se aborda "de forma trasversal"

Archivo - Unas manos forman un triángulo (símbolo feminista), durante una manifestación - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Victoria del Vigo, ha criticado al Gobierno riojano por "no haber desarrollado" la Ley de Igualdad, aprobada por unanimidad, en la legislatura anterior". Por su parte, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha asegurado que el ámbito de la igualdad se aborda "a través de una política trasversal".

Ha sido en una interpelación sobre este asunto realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, defendida por Del Vigo. La titular de Políticas Sociales, en su intervención, ha asegurado que "la política general sobre igualdad del Gobierno de La Rioja se concibe como un principio transversal que impregna al conjunto de la acción pública y se fundamenta en la idea clara de que la igualdad real se construye garantizando derechos, oportunidades y libertad para todas las personas sin imposiciones ni discriminaciones ni incoherencias entre lo que se aprueba en una ley y lo que se practica en la realidad de cada día".

Martín ha asegurado que "la igualdad entre mujeres y hombres para nosotros ni es consigna ni es eslogan", sino que "es un derecho humano, es una condición indispensable para el progreso social y económico de nuestra comunidad y es un eje estratégico para hacer una tierra más justa, más competitiva y más cohesionada".

"Para nosotros hablar de igualdad es hablar de libertad, de oportunidades y de dignidad; es hablar de que cada persona, con independencia de su sexo, orientación o identidad, pueda desarrollar su proyecto vital y profesional, sin barreras, sin discriminaciones y sin tutelas. Y por ello, lo que hemos hecho ha sido articular esta política de forma transversal".

Para Martín, la igualdad "no es una consejería a la que tenemos que pagar para que nos mantengan en el Gobierno -en alusión a la creada en el Ejecutivo anterior, liderado por la socialista Concha Andreu-, sino de forma transversal, porque nos lo creemos, y coordinando actuaciones en el ámbito laboral, económico, social, educativo, rural y cultural, integrando la perspectiva de igualdad en todas las políticas públicas y desde todas las consejerías".

Ha asegurado que "no creemos es en la igualdad impuesta y en la confrontación entre sexos, sino que creemos en la igualdad de oportunidades basada en el mérito, la capacidad y el esfuerzo, eliminando los obstáculos reales que todavía hoy dificultan que muchas mujeres puedan desarrollar plenamente su proyecto vital y profesional".

A continuación ha realizado un repaso a diferentes actuaciones en este área que realiza el Gobierno para que "La Rioja esté cada día mejor que el día anterior".

Frente a ello, ha criticado que el PSOE "se calla ante el escándalo de los dispositivos de protección que no funcionan, dejando desprotegidas a víctimas de violencia de género o cuando el dinero público financia favores en empresas e instituciones del sector público y ocultan denuncias cuando el protagonista es un compañero de militancia o alto cargo de una institución". "Esa doble moral a ustedes les invalida para cuestionar políticas de igualdad de este gobierno", ha concluido la consejera.

"AHORA MÁS FEMINISMO QUE NUNCA"

La parlamentaria socialista, en su intervención, ha insistido en que las leyes "están para cumplirlas y que las leyes hay que desarrollarlas" porque, entre otras cuestiones, le ha criticado el "no haber creado el Consejo de Participación de Igualdad" o que no se haya realizado el informe anual del Consejo Escolar sobre violencia de género, así como planes sectoriales.

Ha asegurado, que ante la celebración en unos días del 8 de marzo, "decimos alto y claro que ahora más feminismo que nunca; y es que la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no es algo nuevo, porque el feminismo y la igualdad se entienden unidas".

Del Vigo ha recordado algunos hitos históricos en materia igualdad, si bien, ha asegurado que "a pesar de estos avances logrados, siguen persistiendo desafíos en la lucha por la igualdad de género, como la brecha salarial o la violencia de género".

Para la diputada socialista "el feminismo debe estar presente en el corazón de los debates sobre inteligencia artificial, ciberseguridad o derechos digitales, y también es necesaria una transformación cultural y política".

"Por ello, este 8 de marzo no es una fecha simbólica, es un llamamiento a la acción; un llamamiento a la acción porque debemos denunciar y parar ese retroceso, el negacionismo machista y la banalización de la violencia", ha añadido, además de reivindicar, finalmente, que "no debemos bajar la guardia".