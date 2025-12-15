El PSOE critica que la iluminación navideña de Logroño es "un nuevo ejemplo de dejadez" del alcalde

Iluminación navideña 2025 en Avenida Portugal de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE asegura que "el PP de Conrado Escobar vuelve a demostrar su dejadez, falta de interés, ganas y capacidad de gestionar e impulsar la ciudad con la instalación de la iluminación navideña que, además de realizarse con retraso, es peor y menor que otros años con un contrato que es 130.000 euros más caro que el de campañas anteriores".

El PSOE quiere criticar "que hay espacios de la ciudad donde no se cumple el mínimo de puntos luminosos establecidos en el contrato firmado, como por ejemplo en la Travesía La Laure, Avenida de Portugal, Doctores Castroviejo (Cien Tiendas), Travesía de San Juan, Calle San Juan, Calle del Carmen, Calle Portales, San Agustín o María Zambrano".

Además, existen zonas iluminadas "que presentan incidencias, ya que parte de los puntos luminosos están fundidos, como en Muro Francisco de la Mata, Ciriaco Garrido, sin que estas se hayan atendiendo, pese a que el contrato así lo obliga".

CALLES COMERCIALES SIN ILUMINACIÓN

Pero "lo más grave" es que hay calles de la ciudad "donde no se cumple el contrato de ninguna manera como por ejemplo en las calles Beti Jai, Juan XXIII o Muro de Cervantes, donde el Equipo de Gobierno debía haber instalado iluminación navideña si nos ceñimos al contrato".

También, en un espacio público de alta densidad comercial y peatonal como el cruce de Gran Vía con Vara de Rey "tendría que estar decorado con la iluminación de los ocho árboles existentes, pero no se ha hecho nada. Al igual que tampoco se ha iluminado la fachada del Mercado de San Blas".

En noviembre, el PSOE ya advirtió al PP "de que la instalación de las luces iba con retraso sobre los plazos establecidos en años anteriores. El tiempo nos ha dado la razón".

"Con estos ejemplos que hemos presentado, desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos la preocupante dejadez del alcalde Conrado Escobar en la gestión de los asuntos públicos de Logroño".

Así las cosas, finalizan, "volvemos a exigir al Gobierno del PP que se cumpla el pliego de condiciones en los tres temas denunciados, reponiendo los puntos luminosos exigidos en las calles que ya cuentan con la instalación lumínica e instalando los elementos navideños en las calles y zonas que faltan". Además, desde el PSOE "reiteramos al Equipo de Gobierno que debe realizar una adecuada vigilancia y mantenimiento de toda la instalación, subsanando con agilidad los incidentes que se puedan ir presentando".