El PSOE critica que PP y Cs "secuestran la democracia al bloquear la celebración del próximo Pleno parlamentario"

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE afirma que el "Partido Popular y Ciudadanos han decidido con sus votos bloquear la celebración del Pleno que el 15 de diciembre el Parlamento de La Rioja iba a celebrar para aprobar, entre otros asuntos, los proyectos de Ley de Juventud y de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla. De esta forma, utilizan sus votos para secuestrar la democracia y las leyes por las que una mayoría de riojanas y riojanos votaron".

En la Junta de Portavoces que ha tenido lugar esta mañana, "la derecha en La Rioja ha decidido que no se vayan a tramitar leyes tan importantes que benefician a la juventud y a la sociedad riojana", afirman los socialistas.

"No solo contamos con un Partido Popular sin proyecto alternativo, si no que es capaz de votar para obstruir y bloquear la tramitación parlamentaria. Prefieren renunciar a su papel de control al Gobierno antes de que se puedan aprobar leyes beneficiosas para nuestra tierra. Ante este hecho que no tiene precedentes, exigimos al Partido Popular que recapacite y regrese a la senda de la moderación permitiendo la celebración de la sesión plenaria. Es intolerable que no lo haga", critican desde el PSOE.

"Y es que, por mero interés personal, sin atender a las necesidades de las riojanas y riojanos, el PP suma los votos de Ciudadanos para no cumplir las obligaciones que le corresponde, para no ir a trabajar el jueves y obstruir la labor parlamentaria. Tras profesionalizarlo, el Parlamento de La Rioja no celebrará una sesión que, además de aprobar leyes en beneficio de la región, iba a servir para controlar la gestión del Gobierno".

Por ello, finalizan, "no es de recibo tener en La Rioja a una oposición que ante la falta de propuestas bloquea. Ante la falta de proyectos propios deslegitima los existentes e insulta a las inversiones que llegan. No merecemos una oposición que se levanta y se ausenta de las comisiones para acudir a los congresos y comités de su partido. Una oposición que cobra por trabajar pero que prefiere que el Parlamento esté cerrado. Es una absoluta falta de rigor y respeto a La Rioja. Si hacen esto en la oposición, qué no haría el PP al frente del Ejecutivo".