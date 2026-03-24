PSOE culpa al Gobierno local de pedir la supresión de la rotonda holandesa en Avenida de la Sierra con Lardero

Infografía de la zona - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha culpado este martes al Goberno local de haber solicitado al Ejecutivo regional la supresión de la rotonda holandesa que "garantizaba una conexión segura del carril bici de Lardero con Avenida de La Sierra y la calle Sequoias" en la zona de La Guindalera de la capital.

Como ha criticado el concejal socialista Álvaro Foncea en rueda de prensa, se trata de "otro ataque de Conrado Escobar a la movilidad sostenible", "una nueva evidencia" de "las políticas atrasistas del PP de Escobar respecto a la movilidad".

El edil del PSOE ha lamentado que el alcalde logroñés haya solicitado "reubicar el carril bici sobre la acera", algo que pone en peligro a los peatones.

Ha detallado que el trazado cuenta "con tres cambios de dirección con radios de giro inexistentes, para continuarlo por el Parque de la Guindalera, eliminando superficie de zonas verdes y creando conflictos innecesarios con el uso de juego y paseo que debe tener un parque".

Ha remarcado que el proyecto original, que "el Gobierno de La Rioja ha modificado por indicación del Ayuntamiento de Logroño", establecía "un criterio claro: en ausencia de vía ciclista exclusiva, la circulación de las bicis se ha de realizar por la calzada".

Un principio, ha dicho, "que ha quebrado Escobar permitiendo que los ciclistas vayan por las aceras y los parques generando así múltiples riesgos a los peatones".

Ha llamado la atención además sobre el uso de fondos europeos en esta actuación, señalando que "en el informe se justifica que esos cambios no implican una modificación de proyecto, pero se plantea la duda, y la dejamos ahí abierta, de si este cambio que se ha realizado es sustancial o no, aunque no se haya modificado excesivamente el presupuesto".

Una vez más, ha remarcado Foncea, "el PP de Conrado Escobar se confirma como el equipo de Gobierno con las políticas más tóxicas en movilidad de cuantos han dirigido el Ayuntamiento de Logroño, relegando la movilidad ciclista a aceras y parques creando conflictos innecesarios entre peatones, bicis y VMPs".

Por último, el concejal del PSOE ha puesto de manifiesto "la incoherencia y la falta de criterio del Gobierno de Escobar" ya que "en el papel dice estar comprometido con la sostenibilidad y en la práctica elimina e interrumpe carriles bici y abandona los accesos ciclopeatonales a los polígonos industriales".