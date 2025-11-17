El PSOE denuncia el desgobierno y caos que existe en el Equipo de Gobierno y la falta de un proyecto claro y estable de

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido del "desgobierno" y "caos" que existe actualmente en el equipo de Gobierno Local y "la falta de un proyecto claro y estable" de Conrado Escobar para la ciudad, después de que se hayan producido "32 cambios" en el Ejecutivo "en 30 meses" de mandato.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el portavoz socialista de Logroño, Luis Alonso, una comparecencia convocada tras "los cambios en el Gobierno de Escobar y la dimisión de una funcionaria que formaba parte de la estructura designada por el alcalde", ha explicado, en referencia a la recientemente conocida renuncia de la directora general de Urbanismo.

Esta dimisión, ha puntualizado Alonso, significa que "por primera vez en la historia de Logroño no haya un responsable en el área de Urbanismo", algo que se suma a que desde hace ya un año y medio "tampoco existe la Dirección General de Urbanismo", un área que ha considerado "fundamental para cualquier ciudad".

En esta línea, el responsable socialista ha criticado que en "apenas dos años y medios de Gobierno" ya ha habido "tres organigramas distintos, 9 cambios en las áreas y hasta 20 cambios en competencias y funciones de los concejales".

En total, "32 cambios, un verdadero descontrol realizado con una mayoría absoluta", ha recordado Alonso, quien ha aprovechado para criticar "la cero autocrítica de Escobar", ya que "según él, todo es culpa de los demás".

El portavoz del PSOE ha lamentado la gestión que está realizando el PP de Logroño en lo que llevamos de Legislatura y que se resume, en primer término, en "la pérdida de millones de euros de fondos europeos".

A ello, ha sumado la "presentación de un presupuesto con más gastos que ingresos", la creación de "un plan de recortes" o el "caos que hay en diferentes áreas y que afecta directamente a la gestión, como se ha visto en las fiestas de San Mateo".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista va a solicitar al alcalde que "dé explicaciones e información sobre esta situación y el futuro de la Unidad de Urbanismo en el próximo pleno", como ha avanzado Alonso.

Y es que "ya es un hecho evidente el desgobierno, el caos y la falta de un proyecto claro y estable para Logroño por parte de Conrado Escobar y el PP", ha concluido Luis Alonso.