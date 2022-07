El PSOE destaca el "impulso urbanístico y económico" de Logroño y afea "la escasez de miras" del PP

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha destacado este martes "el clarísimo impulso que el actual equipo de Gobierno está imprimiendo a la ciudad en todos los ámbitos, tanto el cultural, con una oferta como nunca antes ha disfrutado esta ciudad, como en el plano económico y, especialmente el urbanístico".

En este sentido, ha subrayado la "verdadera transformación" a la que está asistiendo la ciudad, para alcanzar un nuevo modelo más sostenible y adaptado a lo que el resto de capitales españolas y europeas está realizando. Y como ejemplo de este importante impulso ha destacado, entre otras, las obras del nudo de Vara de Rey, Murrieta o República Argentina, "cuyas obras discurren con fluidez", ha recalcado.

Igualmente, "marchan según lo previsto las obras para el soterramiento de la subestación eléctrica de Cascajos, que tanta polémica y malestar generó entre el vecindario durante décadas".

El portavoz socialista también se ha referido a "la consolidación de Madre de Dios, Fundición y Sagasta, tras comprobar la efectividad de las actuaciones mediante urbanismo táctico", así como la tramitación del segundo tramo del Eje ciclista, que unirá el barrio de El Cubo con El Espolón.

En este punto se ha detenido para lamentar "la escasez de miras y la falta de altura política del principal grupo de la oposición en asuntos como el eje ciclista o del proyecto de 'calles abiertas', que el PP ha decidido judicializar porque no encuentran otra manera de bombardearlos ante la opinión pública", ha criticado.

Una política que Reinares ha calificado de "pobre, cobarde y totalmente incoherente", especialmente teniendo en cuenta que "son iniciativas que otras ciudades gobernadas por el PP, como Pamplona o Zaragoza, sí están poniendo en marcha".

Y es que, tal como ha subrayado, "calles abiertas o el eje ciclista no es otra cosa que poner nuestro grano de arena contra algo comúnmente aceptado, la lucha contra el cambio climático; y además supone hacerlo mejorando y equilibrando la movilidad de Logroño y colocando en el centro de las políticas al peatón y su seguridad".

Iván Reinares ha reiterado la urgencia de "que Logroño se suba a este carro o volveremos a quedarnos a la cola de las ciudades que apuestan por el progreso", advierte para afear al PP su actitud, "ya que sabe que la ciudad se está moviendo en la dirección correcta y por eso están más preocupados por destruir cualquier iniciativa de este Ayuntamiento que por plantear alternativas".

"Podrán intentar retrasar temporalmente una medida, pero no podrán frenar la inercia de transformación de las ciudades que está sucediéndose a lo largo y ancho de todo el mundo. Una transformación inevitable, necesaria y que no tiene marcha atrás. No se puede frenar el progreso y el futuro de Logroño", ha incidido.

La mejor prueba de ello, como ha dicho, es que Europa está premiando estas medidas y animando a seguir en esta dirección. "No es casualidad que Logroño esté consiguiendo el reconocimiento nacional y europeo por sus actuaciones urbanísticas y que incluso reciban una financiación tan importante como la que estamos consiguiendo", añade para referirse también al inicio de la intervención en las Cien Tiendas de Logroño, acogida con gran satisfacción por hosteleros y comerciantes.

ECONOMÍA.

Ya en el plano económico, el portavoz socialista se ha referido "a la situación saneada, el equilibrio y a la prudencia que sigue caracterizando a este Ayuntamiento".

En este sentido, ha criticado la actitud del PP que ha tratado de criticar el uso de los remanentes "como si no estuvieran para ser utilizados". Así, Reinares ha invitado al grupo de la oposición a explicar a la ciudadanía por qué se opone a que se utilicen "en asuntos tan importantes como afrontar el aumento de las tarifas eléctricas, el gas o paliar el déficit del transporte urbano".

Por otro lado, ha afeado las críticas del PP en materia económica "después de las cuentas que nos dejaron". Así, ha recordado que el actual equipo de Gobierno encontró "tal agujero que no se podía pagar la nómina de los funcionarios del mes de diciembre".

A ello ha sumado que "tuvo que hacer frente a 3,7 millones de euros de facturas impagadas, 123 expedientes de reconocimientos extrajudiciales que fueron remitidos al Tribunal de Cuentas, entre ellos, pagos tan importantes como ayuda a domicilio, o las obras de los colegios o elementos básicos como la calefacción de los centros educativos".

Y además, "no olviden que se tuvo que hacer pagando el importe más grande al que ha tenido que hacer frente este Ayuntamiento, el referente al soterramiento que nos dejaron en herencia, que rozaba los 35 millones de euros", subraya.

Reinares ha concluido asegurando que "este Ayuntamiento ha sabido invertir y a su vez gestionar con prudencia los recursos de toda la ciudadanía para poder hacer frente a los imprevistos que han venido".

"Frente a un modelo de resistirse a todo, tenemos un modelo de gestión de progreso, centrado en el desarrollo equilibrado, en la proyección de las potencialidades de esta ciudad, en la generación de oportunidades económicas, de empleo y de desarrollo sostenible que coloquen a Logroño en el foco de las miradas, tanto en España como en Europa", ha finalizado.