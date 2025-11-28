PSOE dice que el Ejecutivo riojano quiere modificar la Ley de Igualdad "y quitar funciones al Consejo de Participación"

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista regional, Ana Victoria del Vigo, ha criticado que el Gobierno del PP "va a modificar la Ley de Igualdad para vaciar de contenido el Consejo de igualdad, Consejo destinado a impulsar la participación y que, de hecho, todavía ni se ha creado pese a ser preceptivo en la Norma".

Estos cambios -afirman desde el PSOE- "los pretende realizar el Ejecutivo a través del texto articulado del proyecto de la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañaría a la Ley de presupuestos para 2026".

Del Vigo ha anunciado que desde el Grupo Socialista "vamos a presentar dentro del trámite de enmiendas parciales, iniciativas que corrijan esta intención del Gobierno".

Y es que lo que el Gobierno va a hacer es "suprimir la función del Consejo de asesorar a los organismos especializados en el diseño de políticas de igualdad, así como eliminar la emisión de dictámenes e informes sobre las disposiciones normativas, planes o programas de aplicación general que estén relacionados de forma directa con la igualdad". Del Vigo ha asegurado que el PP "va a rebajar este Consejo para que ejerza funciones consultivas e informativas".

La diputada socialista también ha explicado que otra de las modificaciones que se incluye en la Ley de acompañamiento "supone que este Consejo dejará de articular la participación en las políticas públicas de igualdad para, simplemente, fomentar dicha participación".

Y junto con esto, el Consejo "dejará de tener la función de informar sobre el Plan estratégico para la igualdad". Ana Victoria del Vigo ha asegurado que estos cambios "significan un cambio muy importante al respecto de las funciones de este órgano, ya que se elimina casi por completo su papel en la participación y toma de decisiones en las necesidades de la sociedad civil en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres".

La diputada socialista ha denunciado que el Gobierno de Capellán "no ha desarrollado esta Ley aprobada en la pasada legislatura". Es más, "año tras año la reduce un poco más".

Del Vigo ha dicho que "es preocupante la fata de compromiso del Ejecutivo para impulsar un texto legal que salió adelante por unanimidad en el Parlamento de La Rioja".