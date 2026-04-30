PSOE dice que La Rioja pierde casi 4 millones de euros de fondos europeos por "negligencia" de Fundación Transformación

El diputado regional Miguel González de Legarra en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que el martes pasado "ya advertimos de que La Rioja estaba en riesgo real de perder casi cuatro millones de euros de fondos europeos por la indolencia, la ociosidad, la holgazanería y la incompetencia de quienes están al frente de la Fundación para la Transformación de La Rioja".

Y hoy "sabemos que el Gobierno de La Rioja ha perdido ese dinero porque ha renunciado a ejecutar el contrato que ya había adjudicado para el diseño, producción y ejecución del Congreso Mundial de Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial en español, la Feria Internacional sobre Emprendimiento y el espacio de experiencias Jardín de la Lengua".

El diputado socialista ha asegurado que "esto supone que el Gobierno de La Rioja tiene que devolver más de 3,8 millones de euros de fondos europeos que nuestra comunidad ya había recibido desde hace tres años". González de Legarra ha denunciado que "estamos ante uno de los mayores ejercicios de negligencia administrativa y de cobardía política que hemos visto en esta legislatura".

Además, el Gobierno "miente con total descaro en su respuesta, porque si este proyecto no obedeciera a sus prioridades, no habría realizado la licitación, ni mucho menos adjudicado el proyecto". La realidad es que el Ejecutivo de Capellán ha renunciado "porque no podía explicar por qué han dejado pasar tres años sin hacer absolutamente nada, no podía explicar por qué sacaron una licitación urgente sin margen real de ejecución, y no podía explicar por qué la valoración de las ofertas se hizo sin las garantías mínimas que exige la ley".

Lo que sí sabemos, ha dicho González de Legarra, es que, en estos años, los responsables de la Fundación "han contratado sin garantías, se han subido los sueldos de manera ilegal, han vulnerado normas presupuestarias y han utilizado la Fundación como una estructura paralela al control público". Y, ahora, "nos encontramos con este nuevo despropósito que se une a la opacidad en las cuentas, el incumplimiento de las leyes de transparencia, el abuso sistemático de contratos menores o la contratación de personal con procesos sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia y vulnerando los principios de mérito y capacidad".

El diputado socialista ha exigido a Gonzalo Capellán "que deje de mirar hacia otro lado". Estamos, ha añadido ante un Gobierno "incapaz, que no ha sabido plantear ni un solo proyecto nuevo, que lleva tres años viviendo de las rentas y del trabajo que le dejó hecho el anterior Ejecutivo y que, aun así, despilfarra todo ese capital heredado".