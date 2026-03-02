El PSOE exige al alcalde de Logroño "impulsar las políticas de igualdad" que "llevan paralizadas toda la Legislatura"

La edil del PSOE en Logroño María Marrodán - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este lunes al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar" "impulsar las políticas de igualdad que llevan paralizadas toda la Legislatura".

Al mismo tiempo, la formación ha mostrado "su preocupación porque el PP esté comenzando a asumir sin rubor el marco de la ultraderecha cuando se trata de hablar de igualdad".

La concejala del Grupo Municipal Socialista, María Marrodán, ha protagonizado este lunes una rueda de prensa donde ha denunciado que Conrado Escobar está "posponiendo compromisos y retrasando calendarios" de las políticas de igualdad.

Por este motivo, el PSOE llevará al próximo pleno una moción donde exigirá al Gobierno de Escobar "evaluar el II Plan Estratégico de Igualdad de la Ciudad de Logroño, acelerar la aprobación del III, reforzar el área con una segunda agente de igualdad y aprobar el Plan de Igualdad del personal municipal en el primer semestre de 2026", ha avanzado la edil.

Marrodán ha indicado que se trata de "medidas concretas, medibles y plenamente asumibles por un Gobierno teóricamente comprometido con la igualdad efectiva".

Iniciativas que el PSOE impulsa porque "Conrado Escobar ha paralizado y guardado en un cajón estos compromisos" y es que el "II Plan finalizó el 31 de diciembre y no se ha evaluado, el tercero sigue sin un calendario claro, el Plan de Igualdad para el personal municipal está pendiente de aprobación y el Área de Igualdad continúa con una única agente", ha detallado la concejala del PSOE.

Asimismo, María Marrodán ha denunciado que Escobar "está asumiendo el marco de Vox" en torno a "los derechos de las mujeres". Una afirmación que ha sustentado en lo ocurrido en la pasada Junta de Portavoces donde el PP "sin ninguna necesidad porque tienen mayoría absoluta" respaldó la retirada de expresiones de una moción a petición de Vox.

"Este episodio no es aislado", ha lamentado la edil, "encaja con una trayectoria en la que se vota en contra de iniciativas para reforzar la red de atención a mujeres, se dejan caducar planes estratégicos sin evaluación y se retrasan compromisos estructurales", ha concluido.