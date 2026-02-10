El PSOE exige al Ayuntamiento de Calahorra que diseñe una ruta alternativa del autobús urbano hasta el centro de salud

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha exigido al Ayuntamiento de Calahorra que rectifique y diseñe una ruta alternativa del autobús urbano hasta el centro de salud.

En nota de prensa, ha indicado que el Consistorio calagurritano ha decidido suspender la parada del autobús urbano del centro de salud como consecuencia de las obras en la avenida de Numancia.

Esta parada, ha dicho, es probablemente una de las más utilizadas por parte de los usuarios del autobús urbano y ha sumado que es un servicio que facilita la movilidad, principalmente, de personas mayores.

Ha criticado cómo, al no haber avisado a la población, se está viendo cómo "personas se agolpan" en la parada "esperando un autobús que no llega ni llegará".

Se ha preguntado cómo puede ser posible que a un concejal de gobierno "no se le ocurra diseñar una ruta alternativa para que el autobús urbano de su ciudad pueda llevar a todas aquellas personas que lo necesiten al centro de salud".