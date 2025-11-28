El PSOE exige al Gobierno riojano que cubra "de inmediato" las plazas vacantes de agentes y bomberos forestales

Archivo - Bomberos trabajando en un incendio - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Jesús María García ha exigido este viernes a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, "que cubra con total celeridad todas las plazas de agentes y bomberos forestales en La Rioja".

García ha señalado que "es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad de nuestras zonas forestales que el Gobierno de La Rioja cubra todas y cada una de estas plazas que, en la actualidad, están vacantes".

El diputado socialista ha recordado que "existen seis vacantes sin cubrir en el cuerpo de agentes forestales de la comunidad autónoma".

Se trata de "las correspondientes a las comarcas del bajo Cidacos, alto Leza, medio Iregua, Anguiano y Ezcaray más una nueva plaza que la consejera no pone en marcha pese a que fue comprometida y acordada por el propio Ejecutivo".

Por lo que respecta a bomberos forestales, García ha explicado que "existen 29 vacantes ahora mismo en La Rioja, de las que 11 corresponden a fijos discontinuos y el resto a personal fijo".

El diputado socialista ha destacado que "es un riesgo innecesario que el Gobierno de La Rioja permita que 35 plazas imprescindibles para la prevención y extinción de incendios estén sin cubrir".

García ha recordado que "todavía está presente en la atmósfera el humo de los incendios forestales que durante los pasados meses han asolado el medio natural de nuestro país".

Por eso, "es inaudito que el Gobierno de La Rioja siga sin cubrir las abundantes plazas que están vacantes en el cuerpo de agentes forestales, así como entre la plantilla de bomberos forestales".

Conviene recordar que ambos colectivos "son fundamentales para la prevención y la extinción de los incendios forestales en La Rioja".

El diputado regional ha recordado, además, que "la temporada más peligrosa y en la que más número de incendios forestales se producen en nuestra comunidad es, precisamente, durante los meses de invierno y en el inicio de la primavera".

Por eso, García ha pedido a Manzanos y al presidente Capellán que "contraten de forma inmediata a las personas necesarias para cubrir dichas plazas y que el operativo esté disponible con su completa capacidad".