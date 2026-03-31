El PSOE exige reabrir el yacimiento de Valbuena y más operatividad en el Cubo del Revellín "frente a la dejadez" del PP

EL PSOE exige la apertura inmediata del yacimiento de Valbuena - PSOE

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño exige al Gobierno municipal de Conrado Escobar que proceda a la "reapertura inmediata" del yacimiento de Valbuena así como que establezca una operatividad normalizada en el Cubo del Revellín con visitas y aperturas regulares para fomentar el turismo.

Así lo ha pedido el concejal del PSOE, Kilian Cruz Dunee, en su visita a las puertas del yacimiento del convento que "como podéis observar -ha dicho- sigue cerrado".

Destacando el valor del entorno en el que se encuentra "desde el punto de vista cultural y también turístico", Cruz Dunne ha querido poner de relieve el "esfuerzo" que los socialistas hicieron la pasada legislatura para reabrir este yacimiento y condicionar su uso y el entorno.

Pero ahora "lo que nos encontramos es un foco cultural de primer orden, que habla de las raíces de nuestra ciudad y de cómo ha sido nuestra evolución desde el siglo XII cerrado, sucio y en estado de abandono".

LAS PALABRAS "CHOCAN CON LA REALIDAD"

A juicio de Cruz Dunne esto se contradice "con las expresiones del PP en las que indican que van a potenciar esta parte de la ciudad y que iban a desarrollar este entorno porque era una oportunidad para descubrir la historia y la arqueología de nuestra ciudad"

Unas palabras que, claramente, "chocan con la realidad". Aquí hay "abandono y negligencia por parte del equipo de Conrado Escobar".

Es más, Cruz ha recordado que ya en 2024 "se nos comunicó públicamente que se estaba estudiando la instalación de un mirador en las inmediaciones al recinto del yacimiento para que los restos pudieran ser observados, y que se estaba trabajando para promover la divulgación de Valbuena y su entorno". Pero, finalmente, "no se avanzó en nada".

También ha lamentado que este equipo de Gobierno municipal "no haga una labor de continuidad del desarrollo del trabajo de anteriores legislaturas; Es demoledor, a pesar de mociones propositivas y proactivas para recuperar el entorno que durante toda la legislatura les hemos dado".

lO Tampoco divulgan el entorno, prueba de ello es "el Cubo del Revellín que solo abre los fines de semana y de casualidad". Esto supone "una pérdida de estabilidad, una total incertidumbre y una merma del acceso ciudadano a los polos culturales y turísticos más importantes de Logroño".

Por todo ello, finaliza el concejal, "pedimos que el PP se ponga las pilas y recupere el valor patrimonial y turístico de nuestra ciudad porque está a medio gas, cerrado o con soluciones de urgencia como acaban de anunciar hace unas pocas horas con la reapertura del aparcamiento de Comandancia gracias a nuestras denuncias".