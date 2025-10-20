El PSOE de Fuenmayor insiste en que "la ampliación del actual consultorio médico es la mejor opción para el municipio"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fuenmayor, Coral Pérez, ha recordado que el pasado 8 de octubre "se presentaron en el consistorio más de mil firmas de vecinos y vecinas de Fuenmayor en las que solicitaban que se paralice el proyecto y la futura construcción de un nuevo consultorio médico".

Además, la ciudadanía "también se mostraba a favor de la adecuación y rehabilitación del consultorio que ya existe". Pérez ha recordado que "más de mil personas suponen en torno al 50 por ciento de la población mayores de edad del municipio, lo que es una cantidad muy importante que el Equipo de Gobierno del PP debería escuchar".

Desde el PSOE de Fuenmayor "queremos mostrar nuestro apoyo a esta importantísima movilización ciudadana". Además, Coral Pérez ha explicado que los motivos aportados para recoger estas firmas "coinciden con lo que el Grupo Socialista viene defendiendo desde hace tiempo".

Conviene recordar, ha añadido Coral Pérez, que fue el Equipo de Gobierno del Partido Popular, junto con Izquierda Unida, "el que comenzó a materializar esta nueva construcción innecesaria y ciertamente arriesgada, ya que se encuentra en zona inundable".

Pérez ha aseverado que la situación del actual consultorio "es, innegablemente, mucho mejor que el solar donde se quiere construir, ya que en la pretendida nueva ubicación hay que atravesar todo el pueblo, con calles de dirección única y cuesta abajo, con lo que ello supone para, especialmente, personas mayores o con movilidad reducida".

Además, la ubicación propuesta por el PP para el nuevo centro médico "entraña un notable peligro en el caso de una emergencia sanitaria, ya que hay muchas dificultades tanto para acceder como para la evacuación de servicios y vehículos sanitarios de emergencia".

Por el contrario, la ubicación del actual consultorio médico "cuenta con un acceso inmediato, tanto de entrada como de salida directa a la N 232, que comunica sin dificultad con el Hospital de San Pedro". También, el centro que ya existe cuenta con un piso superior de más de 100 metros cuadrados que lleva sin utilizarse más de 20 años".

Por eso, Coral Pérez ha insistido en que la rehabilitación del consultorio "uniría los dos plantas, añadiéndose los espacios necesarios y creando un edificio nuevo y completamente funcional, adecuado a las necesidades reales de las vecinas y vecinos de Fuenmayor".

Pérez ha recordado que el dinero que se va a emplear en el nuevo consultorio "es de 1,1 millones de euros, a los que hay que añadir, según se desprende de lo trasmitido por el Equipo de Gobierno, la compra de una casa por 55.000 euros más el derribo y posterior urbanización, lo que aumentará el coste en más de 80.000 euros". Además, "la inversión del Gobierno de La Rioja solamente cubre la mitad". Por el contrario, la rehabilitación del consultorio existente "tendría un coste significativamente menor".