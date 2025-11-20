PSOE de Fuenmayor "saluda la rectificación" del Equipo de Gobierno sobre el emplazamiento del futuro consultorio médico

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Fuenmayor celebra que el alcalde del municipio, Alberto Peso, "haya decidido rectificar y renunciar a construir un nuevo consultorio médico". La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Colar Pérez, ha señalado que "consideramos una muy buena noticia el anuncio del alcalde de paralizar la construcción de un nuevo consultorio en la calle San Juan".

Desde el primer momento, ha recordado Pérez, el Partido Socialista de Fuenmayor "mantuvo una posición clara y fundamentada en contra de la ubicación elegida inicialmente por el PP". Esa ubicación "presentaba graves problemas de accesibilidad y, además, se encontraba en una zona catalogada como inundable". Esto comportaba "un riesgo evidente para un servicio esencial como es la atención sanitaria".

Los socialistas "hemos querido siempre garantizar que el consultorio sea un espacio seguro, bien comunicado y preparado para prestar asistencia en cualquier circunstancia". Coral Pérez ha destacado la actuación del PSOE en este proceso "ha sido constante, responsable y asentada siempre en criterios técnicos y de sentido común".

La decisión del Equipo de Gobierno del PP de rectificar "confirma que la defensa de la ubicación alternativa era necesaria y estaba plenamente justificada". Además, Pérez ha afirmado que este cambio de opinión del PP "tampoco se entiende sin la movilización ejemplar de más de mil vecinos y vecinas de Fuenmayor, que se organizaron para exigir una solución adecuada y segura".

El compromiso cívico y firmeza de la ciudadanía "han sido decisivos para que el PP reconsiderara su planteamiento inicial". El Partido Socialista de Fuenmayor agradece profundamente esta participación ciudadana que demuestra que cuando un pueblo se moviliza de forma constructiva, informada y democrática consigue mejorar las decisiones que afectan a su bienestar y a su futuro. La rectificación del alcalde, ha añadido Pérez, "constata que teníamos razón desde el inicio".

Desde el Grupo Municipal Socialista "seguiremos trabajando con rigor, transparencia y diálogo". Seguimos insistiendo en que el consultorio médico actual "es el edificio idóneo por su situación, por su accesibilidad y porque con una inversión considerablemente menor y mucho menos lesiva para las arcas municipales los vecinos y vecinas de Fuenmayor van a poder seguir utilizando unas instalaciones modernas y funcionales adaptadas a las necesidades reales del municipio".

Le exigimos al alcalde "que deje de marear la perdiz con el asunto del consultorio, que se ocupe de gestionar bien y con sentido común el dinero público". Y también le solicitamos "que se olvide de otras alternativas para el consultorio que benefician no sabemos a quién, pero desde luego no a la mayoría social de Fuenmayor".

Es obvio, ha añadido Coral Pérez, "que el PP acierta cuando rectifica y cuando es capaz de escuchar a la ciudadanía y al PSOE, en la defensa, insistimos, de un proyecto viable como es la rehabilitación del actual consultorio y con todas las garantías para obtener una atención sanitaria de calidad".