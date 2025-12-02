El PSOE indica que la alianza del PP y Vox "impide que la supresión de carriles bici en Logroño se analice" en el PE

Archivo - Carril bici de Avenida de Portugal de Logroño ya eliminado - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Europeo ha manifestado, a través de una breve nota de prensa, que la alianza del PP y Vox "impide que la supresión de carriles bici en Logroño se analice" en el Parlamento Europeo.

"Los tres grupos de extrema derecha y el PP han rechazado una petición de Logroño en Bici y Ecologistas en Acción La Rioja para que el asunto pudiera debatirse de nuevo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo", han lamentado

La iniciativa había sido presentada por los socialistas europeos a instancias del eurodiputado César Luena.