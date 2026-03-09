El PSOE insistirá en el desarrollo de la Ley de Igualdad en un pleno en el que también abordará los pisos turísticos

La diputada socialista Sara Orradre - PSOE

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista insistirá en el desarrollo de la Ley de Igualdad Efectiva de La Rioja en el próximo pleno del Parlamento regional en el que también, y entre otros asuntos, abordará el control de las viviendas de uso turístico.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha ofrecido una rueda de prensa ante la celebración, este jueves, 12 de marzo, de pleno en la Cámara riojana.

El PSOE, ha avanzado Orradre, defenderá, en una moción, que el Gobierno de La Rioja "desarrolle plenamente" la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres del año 2023. "Una ley que el Gobierno de La Rioja tiene abandonada en el cajón", ha aseverado.

Para Orradre, "por mucho que se llene la boca con lo contrario, lo que estamos viendo es que el Gobierno de Capellán no se toma en serio las políticas de igualdad".

Concretamente en esta moción, consecuencia de interpelación, el PSOE pedirá la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad, "un compromiso que la propia ley recoge en su artículo 18", ha resaltado.

Junto a esto, el PSOE instará al Gobierno de La Rioja a dotar reglamentariamente al Consejo de Participación de Igualdad de La Rioja, y a convocarlo a la mayor brevedad posible.

Además, le pedirá al Ejecutivo de Capellán que "valore" la posibilidad de elaborar un estudio para implementar líneas de trabajo que promuevan la sensibilización y la protección de los menores frente a comentarios y actitudes machistas en las redes sociales.

Ya en la última sesión, el Grupo Parlamentario de Podemos-IU presentó una proposición no de ley que pedía el desarrollo tanto de esta ley como de la violencia de género, pero fue rechaza por los votos de PP y Vox.

Sin embargo, la socialista ha mostrado su esperanza en que, en esta ocasión, la propuesta sí vea la luz. "No vamos a dejar de plantearlo. Por mucho que se nos rechace una y otra vez, por mucho que nos golpeemos contra un muro de piedra creemos que son aspectos que merecen seguir estando en la palestra política", ha aseverado.

Por otro lado, a través de una proposición no de ley, el PSOE va a pedir al Gobierno riojano que, dentro de sus competencias, promueva la planificación, la regulación y el control de las viviendas de uso turístico para evitar su crecimiento descontrolado.

Estas viviendas, ha dicho, "se han multiplicado en La Rioja en los últimos cuatro años, pasando de 1.094 en el año 2022, a las 1.698 contabilizadas en 2025, un incremento del 55,21 por ciento".

Además, interpelará a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, sobre su gestión en materia de desarrollo económico.

Una gestión, ha dicho, que "está marcada por la ineficacia, lo que está lastrando el avance de nuestra comunidad" y, así, ha manifestado, los indicadores económicos de La Rioja "reflejan, por ejemplo, que somos la autonomía donde más ha caído la actividad productiva de las ramas industriales".

En la parte de control al Gobierno, preguntarán sobre atención hospitalaria; la situación de los autónomos riojanos en el medio rural riojano; la atención a personas dependientes en los centros sociosanitarios; y las plagas de conejos".