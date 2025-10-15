PSOE e IU coinciden en calificar como continuista y poco ambicioso un presupuesto de Cultura que el PP ve vertebrador

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos-IU han coincidido hoy en calificar como continuista y poco ambicioso el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte que el PP, en cambio, ha definido como vertebrador.

El 'popular' Victor Visairas, tras escuchar la comparecencia del consejero, Jose Luis Pérez Pastor, ha valorado la capacidad de las inversiones previstas para "apostar por la promoción cultural, el trabajo con los creadores riojanos y el cuidado del patrimonio".

"Nos congratulamos, por ejemplo, de que tras el trauma que supuso para los habitantes de Viguera la caída de su torre por fin van a empezar ya las obras de restauración", ha destacado.

Ha sumado otras cuestiones como "el éxito que está teniendo la subvención para ayudar al carnet de conducir de nuestros jóvenes".

"Por fin tenemos en la presente legislatura un Instituto Riojano de la Juventud que se ha convertido en una herramienta realmente útil para los jóvenes riojanos", ha dicho.

La diputada socialista Ana Belén Martínez ha reconocido que le produce "tristeza" ver "un presupuesto que es insuficiente, continuista y que carece de ambición".

"La partida de rehabilitaciones de patrimonio baja y no hay novedad alguna para museos, archivos o bibliotecas; realmente estamos ante un presupuesto continuista", ha resaltado.

Ha señalado cómo "disminuye en su conjunto la inversión directa e indirecta en un 6,5 por ciento", cuando "hablamos de áreas transversales, áreas transformadoras y, más a más, generadoras de bienestar social".

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, ha recordado cómo la comisión de estudio para la situación de la cultura puso sobre la mesa la necesidad de incorporar técnicos de promoción cultural en los ayuntamientos, pero "desaparece esa partida".

"Nos resulta curioso que parece que sea más una consejería pensada para hacer anuncios electorales que para resolver el problema mayor que tiene la juventud que no es otro que la emancipación y la falta de acceso a la vivienda", ha dicho.

Ha sumado la cooperación, donde se ha aumentado la partida del presupuestario para cooperación de 0,43 a 0,44 por ciento: "A este ritmo, no sé si vamos a llegar al 0,7 en algún momento".

Desde el Grupo Parlamentario Vox han excusado su ausencia en la comparecencia.