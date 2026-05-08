El PSOE lamenta la "poca sensibilidad" que demuestra el Ayuntamiento de Logroño hacia el peregrino y critica su gestión - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño ha valorado como "nefasta" la gestión del Partido Popular en lo que respecta al cuidado del Camino de Santiago a su paso por Logroño. El equipo de Gobierno municipal -consideran los socialistas- demuestra "muy poca sensibilidad hacia el peregrino" como se demuestra, por ejemplo, "con el cierre en plena temporada alta del albergue de peregrinos".

Un albergue cerrado por obras que, como ha querido dejar claro el concejal socialista, Kilian Cruz Dunne, "a mí, personalmente, se me anunció que volvería abrir el 1 de mayo. Estamos a 8 de mayo y vemos que no ha sido así". Además, indica, hasta la propia Federación del Camino Francés que celebró recientemente en Logroño su 40 aniversario expresó públicamente "la mala visión del equipo de Gobierno del PP con este cierre".

Para Cruz Dunne, estas obras se hubieran podido realizar en otro momento "para evitar la incertidumbre que tienen los peregrinos ahora mismo y que deben buscarse la vida en otros alojamientos o en otros municipios".

"LA GOTA QUE COLMA EL VASO"

Pero como ha explicado, este cierre es "la gota que colma el vaso" porque se suma a otra serie de elementos "que ya hemos denunciado en los últimos meses" como, por ejemplo, la concesión del bar de la Grajera "que ha quedado desierta". "Por tercer verano consecutivo permanecerá cerrado siendo uno de los elementos más prestigiosos de la arquitectura de Gerardo Cuadra y que deja sin uso a los peregrinos para disfrutar de sus servicios".

A ello se añade "el fiasco" con la ubicación del hito señalético 'mojón' que se encuentra ubicado en la Concatedral de La Redonda y que no ha contado "con el informe y el visto bueno del Consejo Superior del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico de La Rioja".

"Y ahora están dando vueltas para ver si lo ubican en el Pozo Cubillas o en otro lugar del Camino de Santiago a su paso por Logroño", ha criticado el concejal del PSOE.

Como prosigue, también hay "mucha confusión" con la propia señalética del Camino a su paso por Logroño que "debería cumplir con las normativas y los consejos que traslada el Consejo Jacobeo, así como el Centro de Coordinación Eurovelo de España -para los peregrinos que hacen el camino en bicicleta- pero nos encontramos con que hay cierta confusión porque o están mal colocados, o no están bien direccionados, o incluso peor, se mezclan con las antiguas señales existentes que están deterioradas, obsoletas...".

Además de criticar la "escasa sensibilidad" del equipo de Gobierno ante estos hechos, desde el PSOE lamentan también la desatención que están realizando a los turistas que vienen a conocer el camino de Santiago a su paso por Logroño.

"NO HA SABIDO GESTIONAR EL DINERO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA"

Pero, además, el PSOE asegura también que el PP de Logroño "no ha sabido gestionar el dinero que el Gobierno de España ha aportado para las diferentes obras en las actuaciones jacobeas que se celebrará el próximo año 2027".

"Esta manera de proceder es muy habitual del Partido Popular y del equipo de Gobierno de Conrado Escobar" como se demuestra en otros lugares de la ciudad. Por eso, de nuevo, ha vuelto a reclamar "la apertura del Yacimiento de Valbuena, la apertura todos los días del Cubo del Revellín, y una atención adecuada al turista y al peregrino en el Espacio Lagares y en el Calado de Ruavieja".