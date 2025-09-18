PSOE lamenta que "PP ha dejado morir el proyecto Bosonit" y le urge a cerrar un acuerdo con IRVI "para crear vivienda"

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves que el alcalde, Conrado Escobar, y el Partido Popular "han dejado morir el proyecto esbozado por Bosonit y les urge a que cierren un acuerdo lo antes posible con el IRVI para construir en ese solar viviendas de protección oficial".

En un comunicado, los socialistas lamentan que Conrado Escobar "no hiciera lo suficiente para haber sacado adelante el proyecto que planteó Bosonit en la pasada legislatura".

Una iniciativa, recuerdan, que "el PSOE, desde el Ayuntamiento, impulsó porque suponía situar a Logroño en el mapa de las ciudades punta en innovación y nuevas tecnologías, a la vez que significaba una inyección de actividad y vida para el Casco Antiguo".

Ya entonces, el Partido Popular "intentó por todos los medios que la idea no saliera adelante poniendo todo tipo de trabas y zancadillas y alienándose con una mala entendida protección patrimonial del Camino de Santiago", explican desde el PSOE.

Con Conrado Escobar al frente de la Alcaldía, "y después de un año y medio perdido -con lo que significa eso para una empresa tecnológica- el PP anunció a bombo y platillo que el proyecto iba a seguir. Lo hicieron sin la firma y rúbrica del convenio, algo que desgraciadamente no se produjo".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista destaca que el actual Gobierno municipal "ha perdido una oportunidad de oro para haber sacado adelante esta inversión y considera que no se ha hecho lo suficiente para que la misma se hubiera hecho realidad, anteponiendo como es costumbre de Escobar la propaganda y la foto en lugar del trabajo serio y constante que necesitaba este proyecto".

Ahora, "de nuevo con el solar vacío el PSOE urge a Conrado Escobar que realice los trámites necesarios para que este espacio albergue viviendas de protección oficial lo antes posible".

Para ello, además de la modificación del Plan General, el PSOE pide al PP "que cierre un acuerdo urgente con el IRVI que permita una construcción rápida de viviendas en dicho solar".