El PSOE de Logroño "debería de preocuparse en exigir PGE al gobierno de Sánchez", dice el PP

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño "debería de preocuparse en exigir Presupuestos Generales del Estado (PGE) al gobierno de Sánchez", han afirmado los 'populares' en un comunicado.

"Una receta milagrosa para paliar las consecuencias de la guerra, pero ni una palabra sobre el ahogamiento al que somete el gobierno de Pedro Sánchez a los ayuntamientos", han asegurado desde el PP. "En lugar de dar lecciones sobre la acción de gobierno, desde el Partido Socialista deberían empezar por reclamar a sus compañeros aquello que es justo para su ciudad", han añadido.

Desde el Partido Popular de Logroño han criticado, "no solo la deslealtad institucional por parte del Gobierno central con las entidades locales en cuestiones como la no convocatoria de la CNAL-Comisión Nacional de Administración Local- durante cuatro años; denunciamos la desatención constante y el desprecio más absoluto a la administración que más cerca está de los ciudadanos".

Finalmente, han señalado que "tras convocar la reunión de la CNAL, obligados por un juez tras una reclamación del municipalismo, se configuró una reunión vacía en contenido a la que no acudió la ministra de hacienda y donde no se trataron los temas que realmente preocupan a los alcaldes de toda España".