PSOE de Logroño propone una batería de medidas que movilizan 1,3 millones de euros para aliviar los efectos de la guerra

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en comparecencia de prensa - PSOE DE LOGROÑO

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha asegurado que el Gobierno de España "ha movilizado un paquete de ayudas por un importe de 5.000 millones de euros para proteger a la ciudadanía y a las empresas ante las consecuencias de la guerra en Irán".

Además, "nuestro Secretario General, Javier García, ha propuesto al Ejecutivo regional una serie de medidas que supondrían movilizar 7 millones de euros, también para ayudar a las familias y al tejido productivo". Y en esta línea, ha dicho Luis Alonso, "desde el Grupo Socialista proponemos una batería de iniciativas para que el Ayuntamiento de Logroño, en el ámbito de sus competencias, amplíe ese escudo social".

Buscamos "una respuesta fuerte, directa y coordinada en todos los niveles de la Administración Pública que ayude a reducir el incremente del coste de la vida que está provocando esta guerra injusta e ilegal". Así, desde el Grupo Socialista "vamos a presentar una moción en el próximo pleno en la que solicitamos una serie de cuestiones muy claras que pasan por la bajada del 50 por ciento en el precio del transporte urbano de Logroño, por incrementar las ayudas a emergencia social y por aumentar las bonificaciones en impuestos locales". Se trata de "una batería de propuestas que movilizan algo más de 1,3 millones de euros".

Las propuestas del PSOE Alonso ha asegurado que la primera de estas propuestas "pasa por reducir en un 50 por ciento el precio del transporte público, tanto en el billete general como en los bonos". Esta medida, a implantar de momento en este segundo trimestre del año, "está dirigida a aumentar los usuarios de este modo de transporte, como alternativa al vehículo habitual, vehículo que tiene un importante incremento del coste de los combustibles".

En segundo lugar, el portavoz socialista ha señalado que "planteamos un aumento de la partida destinada a emergencias sociales, tanto para ayudas de emergencia social, como para el comedor social". Y, en tercer lugar, y en el ámbito impositivo, "queremos un cambio en las Ordenanzas Fiscales para incrementar las bonificaciones que se aplican en el IBI, de tal forma que se alcance una bonificación del 50 por ciento a todos los bienes inmuebles de la ciudad que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico para energía provenientes del sol o de la energía ambiente".

Además, "proponemos un aumento de las bonificaciones del Impuesto sobre construcciones y obras del 80 por ciento al 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente". Y, junto a esto, "vamos a proponer estudiar la aplicación de otras bonificaciones en el IBI para aquellos comercios afectados por obras en las calles en las que se sitúan".

Alonso ha pedido a Escobar que "reúna de manera urgente de los interlocutores sociales de nuestra ciudad". Se trata de que, entre todos, "abordemos las consecuencias de la guerra y propongamos medidas que sirvan para proteger a los logroñeses y logroñesas y a nuestro tejido productivo".