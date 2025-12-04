El PSOE presenta 830 enmiendas al presupuesto incluyendo medidas para "garantizar el derecho a la vivienda"

El diputado socialista Jose Ángel Lacalzada - PSOE

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 830 enmiendas a las Leyes de Presupuestos y de Medidas Fiscales que incluyen un paquete de medidas, con nueve millones de euros, "para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna".

El diputado socialista Jose Ángel Lacalzada ha informado hoy, en rueda de prensa, de que el Partido Socialista ha registrado en el Parlamento de La Rioja 809 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo, que moverían más de 225 millones de euros.

Se suman 21 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas "para virar", ha dicho Lacalzada, "hacia una política fiscal más justa y progresiva".

Dentro de estas enmiendas, que en conjunto tocan áreas como Educación Sanidad o Servicios Sociales e Industria, el Partido Socialista ha incluído enmiendas por nueve millones de euros para vivienda.

"En el Grupo Parlamentario Socialista tenemos muy claro que la vivienda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Sin embargo, como vemos en el presupuesto, no es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular", ha lamentado.

Para intentar enmendarlo, el PSOE plantea introducir en el presupuesto un incremento de las ayudas públicas destinadas al alquiler joven; así como un complemento del Bono Estatal de Alquiler Joven "como un nuevo instrumento autonómico similar para que cubra un mayor número de solicitudes posibles".

También, que se destinen más recursos al Parque Público de Vivienda y a atender las emergencias habitacionales a los sectores más vulnerables.

Se suma una enmienda destinada a los ayuntamientos riojanos con el objetivo de fomentar la rehabilitación de propiedades municipales vacías o en desuso para su puesta de disposición de los ciudadanos demandantes de una vivienda en régimen de alquiler.

Como novedades, la creación de un nuevo programa de ayudas al realquiler, con el objetivo de la comunidad autónoma de La Rioja ponga a disposición de la ciudadanía riojana soluciones habitacionales a precios asequibles.

Este programa, por ejemplo, ha relatado, está en el País Vasco. Se basa en que los ciudadanos que tengan en La Rioja viviendas vacías las pongan a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda "a un precio más asequible" para que éste las alquile a las personas que las necesiten a un precio menor.

Por otro lado, que las viviendas que han sido financiadas con fondos públicos mantengan esa protección, es decir, que cuando se pone a disposición de los riojanos y riojanas viviendas de VPO, que se mantengan siempre con protección oficial.

AUTOENMIENDAS DEL PP

Lacalzada ha finalizado su comparecencia considerando que una muestra de lo "malo" que es el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno de La Rioja es que el grupo que le sustenta, el Partido Popular, ha registrado 130 enmiendas.

Además, ha visto "muy grave" que este partido también haya presentado 31 enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, porque esto supondrá que "cambien muchas leyes por la puerta de atrás".

"En definitiva", ha visto el diputado socialista, "estamos ante unas cuentas que no dan respuesta a los problemas reales de los riojanos y riojanas".

Así, ha dicho, "no miran a la gente ni al futuro, solo al calendario, que estén aprobados antes de final de año" y "suponen, por tanto, una oportunidad perdida para nuestra comunidad" que, con sus enmiendas, desde el partido socialista esperan enmendar si se aprueban en el Parlamento.