El PSOE propondrá al pleno de Calahorra la ampliación del autobús urbano entre semana y los sábados por la mañana

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra propondrá al pleno de la localidad la ampliación del autobús urbano entre semana y los sábados por la mañana, con el objetivo de "cubrir los tramos de mayor demanda actualmente no satisfecha". Los socialistas plantean realizar una encuesta para conocer las necesidades de los usuarios.

Recuerdan que "con fecha 28 de febrero de 2022 fue adjudicado el actual contrato de concesión del servicio público de transporte colectivo y urbano de viajeros en Calahorra, con un plazo de ejecución de 10 años por un precio de 1.458.908,74 euros".

Gracias a este nuevo contrato, "se amplió de manera sustancial el servicio de autobús urbano en Calahorra, se introdujeron dos nuevos autobuses eléctricos, se duplicaron las frecuencias y se redujo a la mitad el tiempo de espera entre autobús y autobús".

"Se triplicó el número de paradas, y se extendió el servicio de autobús urbano al Casco Antiguo, hasta el Planillo de San Andrés. En consecuencia, el 90 % de la población dispone desde entonces de una parada de autobús a unos 200 metros de su casa", apuntan.

Y señalan que "además, paralelamente, se desarrolló un proyecto para dotar de accesibilidad a todas las paradas de autobús con una inversión de 261.567,71 euros".

Todo ello, "de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de Calahorra (PMUS) y al Plan de Reordenación del Transporte Urbano Colectivo de Calahorra".

Desde el PSOE indican que "estas mejoras han incidido en un mayor uso del servicio público de autobús urbano, cuyo número de usuarios se ha incrementado de manera exponencial con respecto al anterior contrato".

Sin embargo, "la ciudadanía demanda un servicio todavía más eficaz, accesible y útil a sus necesidades", por lo que señalan que "desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de una ampliación de este servicio".

Las posibilidades de ampliación, "además de lógicamente consideradas en el seno del equipo de Gobierno, han sido también debatidas en la Comisión de Seguimiento del contrato y en Comisiones Informativas".

Explican que "por razones de viabilidad económica, se ha optado por una solución basada en la ampliación de las horas de funcionamiento, descartando la posibilidad de introducir un tercer autobús".

Recientemente, "la Alcaldía ha iniciado un procedimiento previo a través de la providencia de inicio firmada en 19 de junio de 2026 para analizar, con carácter previo al expediente de modificación, la viabilidad técnica, económica y jurídica de una futura ampliación del contrato para prestar servicio los sábados y domingos".

En concreto, y según la información aportada por la propia empresa y que consta en el expediente, se pretende dar servicio los sábados y domingos, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas, para cubrir un total de 7 paradas, con un coste total previsto de 38.323,76 euros.

"Siendo así, desde el Partido Socialista consideramos que existen otras opciones más interesantes a la hora de plantearse una posible ampliación de este servicio, tal y como puede ser la ampliación del horario entre semana, al medio día, comenzando antes de las 8 o incluso más tarde de las 19,40 horas, horario en el que finaliza el servicio entre semana", dicen.

Así las cosas, "no vemos con malos ojos la ampliación los sábados por la mañana, especialmente en horario de invierno, cuando queda operativa la parada de las Pistas de Atletismo, donde se concentra una importante actividad deportiva".

Pero es que, "además de los estudios que hasta la fecha se hayan realizado, antes de optar por la ampliación el fin de semana sin estudiar otras opciones, es preciso evaluar de manera más profunda el actual servicio, para lo cual sería interesante realizar una consulta ciudadana mediante el sistema de encuesta para conocer de manera directa las preferencias y las necesidades de la ciudadanía".

Finalmente, "dentro de este expediente, está pendiente desde hace tiempo el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato como consecuencia de la modificación de una parada durante el horario de invierno y también por la aplicación de descuentos derivados de las bonificaciones aprobadas por el Gobierno de España como consecuencia de la guerra de Ucrania".

Reseñan desde el PSOE que "de acuerdo con el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, es posible ampliar este contrato si se detectan circunstancias imprevisibles en el momento de la licitación por valor de hasta un 50 % del precio de adjudicación de éste".

"La propuesta de ampliar a los fines de semana dentro de los criterios establecidos por el equipo de Gobierno tiene un coste anteriormente mencionado (38.323,76 euros) muy inferior al límite del 50 %, que se sitúa en los 729.454,37 euros, por lo que existe margen más que suficiente para estudiar la ampliación que atienda más y mejor las necesidades de las personas usuarias", dicen.

Añaden que, por ello, "instaremos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a que incluyan en el actual proceso de modificación del contrato de concesión de Servicio Público de Transporte Colectivo y Urbano de Viajeros la posibilidad de ampliar dicho contrato para días entre semana, en tramos actualmente no cubiertos por el horario vigente".

"Y a que antes de optar por cualquier opción de ampliación, realicen una consulta ciudadana mediante el sistema de encuesta para detectar de manera directa las preferencias y necesidades de las personas usuarias", concluyen los socialistas.