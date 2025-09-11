PSOE propone una alianza para la acogida de menores migrantes "que proteja a La Rioja frente al odio y la insolidaridad"

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha manifestado este jueves "el apoyo, lealtad y colaboración de los Socialistas ante una crisis humanitaria de primer orden".

Y es que, ha afirmado en rueda de prensa, los menores migrantes "no llegan a Canarias, Ceuta o Melilla, llegan a España". Por eso, "debemos actuar con responsabilidad, cumplir con la Ley y, sobre todo, ejercer la solidaridad de acogerles".

En este sentido, García ha dicho que "frente al ruido y la peligrosa crispación que algunos pretenden azuzar desde discursos de odio, xenofobia y aporofobia, nos alegra la posición del presidente Capellán que, ojalá, sea la posición también de su Gobierno".

El líder de los socialistas riojanos ha señalado que "en la reunión que mantuvimos hace una semana, transmití al presidente que preservar la convivencia pacífica requiere un aislamiento claro hacia quienes pretenden incendiar la convivencia de una tierra amable y solidaria como la nuestra".

Y "al margen de nuestras diferencias ideológicas", ha dicho García, "debo reconocer que la postura del presidente está muy lejos de otras posiciones carentes de todo humanismo y que nos abochornan".

Por todo ello, Javier García ha asegurado que "he pedido a Capellán un encuentro bilateral que pueda ser un ejemplo de cooperación institucional ante un reto que a todos nos interpela". Para ello, "proponemos la cooperación de los ayuntamientos que gobierna el Partido Socialista".

El secretario general del PSOE ha afirmado que "queremos colaborar y que las tesis del presidente sirvan de ejemplo en su partido y en su Ejecutivo, distanciándose de la postura defendida por la consejera responsable del asunto, María Martín, en las Conferencias interterritoriales celebradas hasta el momento".

García ha destacado que "es el momento de tejer una alianza entre todos; Gobierno, ayuntamientos, Diócesis, asociaciones del tercer sector y colegios profesionales para encontrar soluciones habitacionales e implementar un plan integral de acogida, formación, atención sociosanitaria y psicosocial que favorezca la inclusión efectiva".

Así, ha asegurado que "proponemos cooperación para que La Rioja pueda ser un espejo en el que mirarse, bajo dos liderazgos que comparten la visión y la solución".

Además, ha asegurado que "debemos tener en cuenta la dimensión demográfica de una comunidad que va a necesitar del fenómeno migratorio para alimentar nuestro modelo productivo y sostener el Estado de bienestar".