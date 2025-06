El PSOE reclama la aprobación por el Ayuntamiento de Logroño de un Plan Estratégico ante Olas de Calor

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este miércoles al alcalde Conrado Escobar la aprobación de un Plan Estratégico ante Olas de Calor, que tenga "garantías presupuestarias" así como que "las medidas de refugio climático, sombra urbana, fuentes y prevención entre en funcionamiento este verano".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el concejal socialista Iván Reinares, quien ha recordado que, en el año 2024, y tras votar en contra a una medida similar planteada por el PSOE, el equipo de Gobierno del PP anunció un Plan Estratégico que "recogía buena parte de las medidas" socialistas.

Entre ellas, ha citado "la activación de protocolos preventivos, habilitación de refugios climáticos, identificación de zonas de sobrecalentamiento, inversiones en arbolado, fuentes, umbráculos, zonas de sombra o campañas informativas".

En este sentido, ha resaltado que "ha pasado un año de este anuncio" realizado por el equipo de Gobierno y "no existe a día de hoy ninguna resolución formal aprobando ese plan, no se ha aprobado ni en Junta de Gobierno ni en pleno, no se han habilitado partidas presupuestarias específicas para las inversiones anunciadas y ninguna de las actuaciones previstas se ha ejecutado".

Y es que "solo existen los titulares de aquella rueda de prensa", ha lamentado Reinares, quien la ha tildado de "humo institucional".

Pero mientras tanto, como ha destacado el edil del PSOE, "las olas de calor llegan cada vez antes y con más intensidad y las personas mayores, enfermos crónicos o colectivos vulnerables siguen sin tener un plan municipal activado y operativo".

Por todo ello, Iván Reinares ha criticado al PP por "anunciar lo que no creen para no hacer lo que deben" ya que "no es un problema de desconocimiento, es de prioridades" y "la salud pública debería estar por encima de los intereses políticos de Conrado Escobar".