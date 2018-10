El PSOE reclama que el bus urbano o el metropolitano den servicio al Colegio Marqués de Vallejo

Publicado 19/02/2018 13:03:31 CET

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño María Marrodán ha reclamado este lunes que el autobús público, bien el urbano de la capital riojana o el metropolitano del Gobierno regional, den servicio al Colegio Marqués de Vallejo, sobre todo para los profesionales que trabajan en el centro.

En este sentido, ha avanzado la edil que su Grupo va a presentar una moción al pleno del mes de marzo, en la que los socialistas van a instar a la Junta de Gobierno Local "a realizar las gestiones necesarias para asegurar que el Colegio Marqués de Vallejo disponga de transporte público".

En concreto, en el texto de la moción se apunta que podría articularse esta opción "con la introducción de los cambios necesarios en la red municipal o bien mediante el desarrollo del convenio de colaboración existente con el Gobierno de La Rioja para garantizar que los autobuses que gestiona y que dan servicio al área metropolitana realicen una nueva parada en la rotonda de acceso al centro".

Como ha incidido Marrodán, "es necesario normalizar el acceso al colegio mediante el transporte público", no tanto para los alumnos, que ya cuentan con transporte adaptado, sino para los profesionales del centro. "Cada día suben hasta allí unos 80 vehículos particulares, a los que habría que buscar soluciones", ha dicho la concejal.

Así, ha señalado que "desde la apertura del Marqués de Vallejo, en los años 80, se vienen reclamando medidas al respecto". El centro, como ha recordado, está cerca de La Grajera, en el kilómetro 4,5 de la carretera de Burgos. Cuenta con 136 alumnos con necesidades educativas especiales y con 140 profesionales, docentes y no docentes.

"Desde 1981, han funcionado múltiples rutas para los alumnos, pero nunca ha existido transporte público desde Logroño hasta el colegio", ha apuntado María Marrodán, quien ha incidido en que "por eso, se llevan años reclamando necesidades de transporte, por ejemplo, para los padres que no disponen de carné de conducir".

Ha sumado que "el alumnado acude regularmente a consultas médicas y, si no se dispone de vehículo, debe faltar toda la jornada". Dos circunstancias "que hacen que muchos padres elijan otro centro para escolarizar nuevos alumnos lo que repercute negativamente en la matriculación".

Además, ha añadido que "a efectos de salidas con el alumnado, a los profesionales del centro les facilitaría el acercamiento a los servicios de la ciudad y, de esta forma, se podrían incluir más actividades para trabajar la autonomía", ya que, en la actualidad, solo tienen una furgoneta para nueve personas "y sin un chófer en plantilla".

Marrodán ha recordado que "en su momento, se pensó que el transporte metropolitano daría servicio al colegio, en concreto las líneas con destino a Navarrete y Cenicero, la M1 o la M3, una posibilidad regulada por el convenio sobre el transporte suscrito entre Ayuntamiento y Gobierno en el año 2012, "pero, pese al compromiso del Ejecutivo de dar servicio con la M3, nunca se ha hecho nada hasta el momento".

"No queremos que el problema se enquiste para siempre y no se solucione, por eso, pedimos que el Ayuntamiento presione para modificar el convenio de 2012 y que se planteen las medidas oportunas", ha afirmado la concejal del PSOE, quien ha recalcado que su propuesta "no supone sobrecoste, solo hacer una parada física en la rotonda y desviar un poco la línea".