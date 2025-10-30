El PSOE reclama "más medios y profesionales" en el Hospital de Calahorra y no "una nueva figura burocrática"

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE de La Rioja, María Somalo, ha considerado hoy que "lo que hace falta" en el Hospital de Calahorra son "más medios y profesionales" y no "una nueva figura burocrática".

En nota de prensa, Somalo ha reaccionado a la reciente creación de una subdirección adjunta específica para la gestión de recursos humanos en el Hospital de Calahorra.

Ha entendido que "es una medida que no responde a ninguna de las necesidades ni organizativas ni asistenciales actuales del hospital". Para el PSOE es "una huida hacia adelante ante el creciente malestar de los profesionales y los ciudadanos".

"Es una medida que no soluciona los problemas del centro, tales como la falta de personal, la reducción de camas, la carencia, la organización de la enfermería o los retrasos en las compras y suministros", ha aseverado.

Ha entendido que "lo que hace falta no son más cargos, sino más medios, más profesionales, más autonomía y más respeto a la gestión y a las decisiones que toman los profesionales de dicho centro, que son los que están sosteniendo con todo su esfuerzo el día a día el hospital".