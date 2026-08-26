PSOE recuerda que el Ayuntamiento "es quien pide a las empresas que acrediten por escrito el proceso de selección" VPO

Archivo - El portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - PSOE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha recordado a las empresas promotoras y constructoras Ceosa y Gedein, que "es el Ayuntamiento de Logroño y no el Grupo Socialista, el que ha solicitado que acrediten el proceso de selección y el cumplimiento de la Ley de vivienda. Y lo ha hecho por escrito y hasta en tres ocasiones", han destacado en un comunicado.

El portavoz Luis Alonso ha señalado que "por la información que disponemos, esos requerimientos continúan sin respuesta". Alonso ha mostrado "todo el respeto por estas empresas, pero ha señalado que el Ayuntamiento requirió a las mismas por escrito el día 12 de febrero una serie de documentación donde, además, se les requería información sobre el proceso de adjudicación de las viviendas de VPO, en cumplimiento del artículo 46 la Ley de Vivienda". Todo, con el fin y objetivo "de conseguir que éstas sean adjudicadas a aquellas personas que más lo necesiten, asegurando que los procedimientos de adjudicación serán en todo caso de concurrencia pública y publicidad".

El portavoz ha recordado que las propias empresas "contestaron al Ayuntamiento el 20 de marzo sobre varios extremos de ese requerimiento, como la calificación provisional y definitiva, la relación de adquirientes o la mejora del porcentaje al pago de la firma". En ningún momento "respondieron a la petición de información que acreditara el cumplimiento de la normativa de aplicación".

Por eso, el Ayuntamiento de Logroño "remitió un segundo requerimiento con fecha 12 de marzo de 2026 para solicitar información que acredite el cumplimiento de la normativa". Este requerimiento "no ha obtenido respuesta alguna". Luis Alonso ha asegurado que el Ayuntamiento "volvió a requerir por tercera vez a dichas empresas el 30 de abril, la información del procedimiento de selección efectuado conforme a la normativa de aplicación".

Por lo tanto, el portavoz socialista ha afirmado que "lo que tienen que hacer dichas empresas es contestar al requerimiento municipal por escrito, y explicar en el mismo el procedimiento de selección que ayer explicaron públicamente". Y, a partir de ahí, el Ayuntamiento "deberá valorar si el proceso realizado cumple o no con el artículo 46 de la Ley de Vivienda y dar traslado de dicha documentación al Gobierno de La Rioja".

Alonso ha asegurado que "los socialistas volvemos a solicitar que se cumplan con los requerimientos municipales realizados".