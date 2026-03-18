El PSOE registra en el Parlamento de La Rioja una Proposición de Ley del Tercer Sector

El secretario general del PSOE, Javier García, ha presentado la Proposición de Ley del Tercer Sector que esta mañana el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento de La Rioja - PSOE

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Javier García, ha presentado la Proposición de Ley del Tercer Sector que esta mañana el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento de La Rioja. García ha asegurado que esta iniciativa "surge tras mantener una serie de reuniones con las entidades que trabajan en este ámbito y con la Plataforma del Tercer Sector de La Rioja".

El líder de los socialistas ha recordado que la necesidad de contar con una Ley autonómica para el Tercer Sector "viene determinada por las sucesivas Normas de servicios sociales de La Rioja, y por las reiteradas demandas de las entidades que conforman la Plataforma del Tercer Sector en nuestra comunidad".

Por eso, con esta iniciativa "queremos establecer el marco jurídico del Tercer Sector en La Rioja, la cooperación con las Administraciones Públicas y garantizar la participación real y efectiva de las entidades que conforman dicho sector conforme al principio de diálogo social". La Proposición de Ley "se compone de 15 artículos, cuatro capítulos, cuatro disposiciones adicionales y dos finales".

Entre otras cuestiones "recoge la obligación de las Administraciones de garantizar una financiación pública estable, plurianual y suficiente, en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria, que evite la precariedad en la prestación de servicios esenciales". También "contempla el ámbito de intervención social y la necesidad de acometer una evaluación de las políticas pública en este campo de actuación".

García ha destacado también que con este texto "se consolida la Mesa del Diálogo Civil, creada en la legislatura anterior como medio de interlocución en la participación del sector y la concertación social en el terreno de la cooperación con la Administración Pública". Además, "incluye medidas de promoción del Tercer Sector de Acción Social y el compromiso de elaborar un Plan estratégico de impulso y promoción de las entidades del Tercer Sector Social en La Rioja".

Javier García ha detallado que la Proposición de Ley también contiene "la creación del Observatorio Riojano del Tercer Sector de Acción Social como un instrumento de análisis, evaluación y generación de conocimiento". Este Observatorio "será el encargado de la recopilación, sistematización, actualización y difusión de información sobre las organizaciones y redes que integran el Tercer Sector de Acción Social".