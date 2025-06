El PSOE de La Rioja critica "el uso y el abuso" de la Ley Ómnibus del Gobierno de Capellán; "Indicio de precipitación"

Preguntarán también en el pleno de este jueves sobre la situación de CMP Automotive criticando el "desamparo" del Gobierno

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha criticado que el Proyecto de Ley de Medidas Hacendísticas, Presupuestarias, Tributarias y Administrativas que se debatirá en el pleno del Parlamento el próximo jueves es "una nueva ley Ómnibus", la segunda "en menos de un año", que esconde "11 normas más". Todo ello pone de manifiesto "el uso y abuso de este Ejecutivo con este tipo de trámites. Un nuevo indicio de su precipitación".

Sara Orradre ha desgranado los asuntos que el PSOE llevará al pleno del Parlamento destacando este tipo de "abuso" por parte del Ejecutivo. "Ya trajo una al Pleno hace un año en la que se escondían, al menos, otras 15 normas y ahora, de nuevo hace lo mismo y lo hace por la tramitación de urgencia".

Además, continúa, "vemos que el Gobierno de La Rioja no cumple si quiera con su propio plan normativo que recoge las leyes que tiene previsto sacar adelante en un año". La realidad es que "ese documento no sirve para nada porque el Gobierno no cumple el Plan pero después nos trae estos proyectos de ley que actúan como un 'cajón de sastre' en donde cabe un poco de todo".

Desde el PSOE, explica Orradre, "las modificaciones y correcciones que presentan para esta ocasión apenas son de mucho calado, no van más allá, incluso en algunas podríamos estar de acuerdo, pero lo que nos preocupa es este abuso".

"Queda claro también la falta de capacidad de este Gobierno para legislar proyectos de verdadero calado que realmente signifiquen una mejora sustancial para los ciudadanos riojanos", ha lamentado.

PLANTILLA CMP AUTOMOTIVE

En otro orden de asuntos, desde el PSOE aprovecharán la sesión de junio del pleno del Parlamento de La Rioja para preguntar al Gobierno "qué va a ocurrir con los puestos de trabajo de las empresas CMP Automotive Sealing y CMP Automotive Handing" y sobre si va a tomar alguna medida para intentar evitar su cierre". Esta situación, ha indicado, "puede afectar a 230 trabajadores". Unos trabajadores que "como nos han indicado se sienten abandonados por el Gobierno de La Rioja. Se sienten completamente desamparados".

"Queremos saber si van a emprender algún tipo de acción que permita la continuidad de esos puestos" tal y como hizo "Concha Andreu la legislatura pasada con LISPAR". Esta empresa -recuerda- anunció que iba a trasladar su producción a Mendavia, y con ello a 180 trabajadores riojanos, ante esta situación el Gobierno socialista "se puso manos a la obra de forma inmediata y consiguió no solo que se quedaran aquí sino que, además, los 80 trabajadores que estaban en la planta de Mendavia también trabajasen en La Rioja".

Esto es -prosigue- "una consecuencia más de la nula política económica e industrial del Gobierno de Capellán". Y por eso, "vamos a interpelar al Ejecutivo, para abordar, precisamente, su proyecto en materia de Desarrollo Económico".

MÉDICOS DE FAMILIA Y DEPENDENCIA

En materia de servicios públicos, ha dicho Orradre, "vamos a preguntar por las razones por las cuales el Gobierno convoca menos plazas para médicos de familia en Atención Primaria en la OPE del SERIS". También "volveremos a ocuparnos de la atención a las personas mayores y preguntaremos al Gobierno cómo tiene previsto garantizar la calidad de la prestación de los cuidados en las residencias de personas mayores de nuestra región toda vez que las ratios mínimas de personal se han disminuido".

Ya, por último, en el apartado de preguntas al Gobierno, "queremos conocer si se plantea la posibilidad de aumentar la cuantía de las becas de comedor a partir del próximo curso, ya que tenemos el comedor escolar más caro del país".

DOS PROPOSICIONES NO DE LEY

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha asegurado que en esta sesión "defenderos dos Proposiciones no de Ley".

En la primera de ellas, "instamos al Gobierno de La Rioja a implementar la prescripción de actividad y ejercicio físico en Atención Primaria".

Mientras que en la segunda propondremos la elaboración de un Plan estratégico para incrementar de manera progresiva y sostenible la financiación pública destinada a la Universidad de La Rioja, con el objetivo de que alcance, en el año 2030, una inversión equivalente al 1% del PIB riojano.