PSOE de La Rioja pide al Gobierno regional que adopte con valentía las ratios propuestas por el Ministerio de Educación

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha reclamado al Gobierno regional que demuestre "mayor valentía en la fijación de las ratios de alumnado por aula en los centros educativos de la comunidad, y que se alinee con la propuesta elaborada por el Ministerio de Educación".

El secretario de Educación, Formación Profesional, Universidad, Ciencia y Digitalización de la Ejecutiva socialista, Félix Alonso, ha asegurado que el Ministerio "propone un máximo de 22 alumnos por aula en Educación Primaria, y 25 en Educación Secundaria".

Esto choca, ha añadido Alonso, "con las 25 y 28 plazas respectivamente que la Consejería de Educación del Gobierno del PP ha establecido en la resolución publicada hace unos días en el Boletín Oficial de La Rioja". Alonso ha afirmado que reducir las ratios "es una medida clave para mejorar la calidad educativa, reforzar la atención individual del alumnado y favorecer un clima de convivencia más adecuado en las aulas".

Finalmente, ha pedido al Gobierno de La Rioja "que no normalice el incremento del 10 por ciento de alumnado por aula, ya que la normativa solo lo contempla para circunstancias muy excepcionales y no como práctica ordinaria en la planificación educativa".