PSOE La Rioja reclama a Gobierno regional que "no retroceda ni un milímetro en los avances conseguidos" sobre el aborto

"El trabajo del Gobierno socialista en la pasada Legislatura coloca a La Rioja entre las comunidades con más abortos en sanidad pública"

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Parlamento de La Rioja María Somalo ha reclamado este viernes al Gobierno regional que "no retroceda ni un milímetro en los avances conseguidos" en la comunidad sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público.

Así, ha recordado que el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre la situación del aborto en la sanidad pública "refleja una evolución positiva en La Rioja gracias al desempeño del Ejecutivo socialista en nuestra región durante la pasada Legislatura".

Como Somalo ha afirmado en rueda de prensa, "durante nuestros años de Gobierno afrontamos un cambio de modelo y de gestión para ser más eficaces ante un asunto tan sensible y que esa interrupción se lleve a cabo en la sanidad pública".

La diputada socialista ha explicado que el informe del Ministerio "coloca a La Rioja entre las autonomías que superan el 75% de interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas en la sanidad pública". De hecho "solo hay cuatro comunidades por encima de ese umbral: Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra".

María Somalo ha destacado que "hablamos de interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas en las 8 o 9 primeras semanas". Es decir, "se atiende de un modo muy temprano gracias a un intenso trabajo". Así, ha añadido, "pasamos de un 7% de interrupciones voluntarias del embarazo en 2022 en el ámbito público, a un 69% en el año 2023".

Somalo ha relatado que este informe del Ministerio "dice que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización".

Por un lado, "relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados". Esta situación "refuerza el estigma y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público".

Finalmente, el informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación.

María Somalo ha asegurado que "esto es exactamente lo que hicimos en La Rioja durante la pasada legislatura, impulsando un modelo que aporta más seguridad a las mujeres" y ha exigido al actual Gobierno de La Rioja que "no retroceda ni un milímetro en los avances conseguidos en este terreno".