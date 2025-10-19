El PSOE de La Rioja reivindica "una sanidad pública fuerte" en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de La Rioja, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, reafirma este domingo su "compromiso con la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad".

Así, la secretaria de Salud de la CER, María Somalo, ha subrayado "la importancia de los programas de detección precoz, la investigación y la atención integral a las pacientes".

Somalo ha destacado que "detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y una mujer que necesita un sistema público fuerte, transparente y bien gestionado".

La detección precoz "salva vidas, por lo que es intolerable que haya gobiernos que pongan en riesgo la confianza de las mujeres en el sistema sanitario".

María Somalo ha recordado que los datos más recientes, los de 2024, "nos dicen que se diagnosticaron 35.875 casos de cáncer de mama en España, y 6.604 personas fallecieron, el 15% de todas las muertes por cáncer en mujeres".

Cada número "representa una vida". Por eso, las políticas sanitarias "no pueden medirse en términos electorales, sino en términos de salud y dignidad".

El PSOE de La Rioja ha expresado su preocupación por casos como el ocurrido en Andalucía, donde cerca de dos mil mujeres no fueron informadas de los resultados no concluyentes de sus mamografías. Somalo ha asegurado que estos hechos "son de extrema gravedad".

La secretaria de Salud del PSOE de La Rioja ha reivindicado "las medidas impulsadas por los gobiernos socialistas en los últimos años, entre ellas la actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer, la aprobación del Derecho al Olvido Oncológico, la ampliación de los programas de cribado, la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud y la financiación pública de nuevos tratamientos contra el cáncer de mama metastásico".

Y ha tenido también palabras de reconocimiento "para las asociaciones de pacientes y familiares, cuya labor de acompañamiento, sensibilización y reivindicación ha sido y es esencial".

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama "no es solo una fecha, es un recordatorio de que la igualdad también se construye desde la sanidad pública". Por la vida, por la salud y por la confianza de todas las mujeres, el PSOE "seguirá defendiendo una sanidad pública fuerte, transparente y humana".