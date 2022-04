PSOE, sobre Romero, antepone políticas a diputados, IU dice que "hay que cumplir pactos" y Podemos que era "higiénico"

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Comisión del Pacto de Gobernabilidad, firmado en 2019 entre PSOE, IU y Podemos, han aludido, tras la reunión que han mantenido está tarde, a preguntas de los periodistas, a la situación de la consejera de Participación, Raquel Romero, una vez que fue expulsada de Podemos y también del Grupo Mixto del Parlamento riojano. Los socialistas han antepuesto las políticas a la situación de cualquier diputado, IU achaca la decisión adoptada con el cumplimiento del pacto antitransfuguismo" y Podemos dice que su salida era algo "higiénico".

La secretaria de Organización del PSOE, María Marrodán, ha indicado que se había abordado la situación de Romero "desde el punto de vista de cómo puede afectar a la aprobación de las leyes -pendientes-; y entendemos que todo sigue como estaba, con que las mayorías parlamentarias siguen estando representandas en la misma proporción", por lo que el "espíritu sigue adelante y el compromiso con el Pacto".

Marrodán ha afirmado que "ponemos por delante las políticas a la situación de cualquiera de los diputados". "El objetivo y el compromiso es mantener la estabilidad del Gobierno, pero sobre todo del pacto con esas políticas que hemos venido a hacer tras tantos años de Gobierno del PP, por lo que es necesario que se puede gobernar de otra manera".

En el caso de Mendiola, ha señalado que "los pactos están para cumplirse", y si hay un pacto antitransfugismo "ha de cumplirse", porque lo que hace "es dignificar y elevar la política a la ética", por lo que nos "limitamos a cumplir lo que acordamos".

Preguntado por si la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, debiera cesar a Romero, el coordinador de IU ha afirmado que "nosotros siempre en las cuestiones de los nombramientos y de los ceses no los valoramos", ya que "es una cuestión que compete y tiene la potestad la presidenta".

Illoro, sobre la exmiembro de su formación, ha indicado que "era una cuestión de higiene y de clarificación política", ya que Romero "había sido expulsada de Podemos; estaba en un grupo político que llevaba el nombre de Podemos, y eso se ha acabado".

"Ahora Raquel (Romero) es consejera del Gobierno de Concha Andreu y responde, como cualquier otro consejero, a Concha Andreu que es quien la nombra", para añadir que "nuestro compromiso no estaba con los nombres sino con las políticas, y con un Gobierno de cambio".

Illoro ha indicado que no han pedido el acta de Romero porque "no tiene sentido pedir algo que no se va a entregar, sino que tiene sentido incidir en lo que tiene importancia, que es ver lo que somos capaces de hacer desde un Gobierno de coalición y de progreso para dignificar a las personas".

Para concluir, ha admitido que no habían pedido a Andreu que se cesase a Romero, ya que además "es potestad de ella nombrar a su Gobierno", al tiempo que ha manifestado que "nos preocupa menos lo que le pase a nuestra imagen que lo que le pase a la gente en función de las políticas que vamos a llevar adelante".